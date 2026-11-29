El escritor costarricense Quince Duncan forma parte de una iniciativa literaria internacional que busca reunir y divulgar la obra de 100 autores negros africanos y de la diáspora en un recorrido de 100 días, previo al lanzamiento de una nueva publicación cultural en Australia.

La selección de Duncan corresponde al libro Dem Tel Mi Se… / They Told Me That… / Me Contaron Que…, un libro de relatos publicado por H&H Editores que celebra la riqueza lingüística y cultural de Limón y que está escritos en tres idiomas: en lengua criollo limonense, em inglés y en español.

El proyecto, denominado 100 Books by 100 Black African Authors in 100 Days, es impulsado por The Black African Family, una publicación digital fundada por la escritora Charmaine Nyathi, que comenzará a circular el 1.° de enero de 2027.

'Dem Tel Mi Se... They Told Me That... Me contaron que..." de Quince Duncan es un libro de relatos en español, inglés y lengua criolla. (HH Editores/Cortesía)

“Cuando Duncan comienza a publicar sus primeras obras literarias, estaba muy adelantando a la época. Tuvieron que pasar muchos libros y unos 50 años, para que su obra encontrara lectores que lo comprendieran como el gran autor que es”, comenta al respecto Juan Hernández, editor de H&H Editores (sello que editó el libro).

La iniciativa comenzó el 23 de setiembre de 2026 y propone presentar diariamente un libro de un autor negro africano, en un recorrido que atraviesa idiomas, géneros literarios, siglos y países del continente africano y de su diáspora.

El conteo concluirá el 31 de diciembre, un día antes del lanzamiento oficial de la revista.

Lectores en 22 países

A sus 85 años, Quince Duncan mantiene una intensa agenda de divulgación cultural en todo el país. (JOHN DURAN/John Durán)

The Black African Family se define como una publicación literaria dedicada a conectar lectores con la vida, las expresiones culturales y las experiencias de comunidades negras africanas en el continente y en la diáspora.

Su propuesta editorial contempla la publicación de una edición mensual, el primer día de cada mes, con ensayos literarios acompañados de narraciones en audio.

Antes de publicar su primera edición, la iniciativa reporta suscriptores en 22 países, distribuidos en África, Europa, Asia, Medio Oriente, el Caribe, Norteamérica y Australia.

La fundadora, Charmaine Nyathi, es una escritora zimbabuense-australiana de origen ndebele, nacida en Bulawayo, Zimbabue, y criada en la costa central de Nueva Gales del Sur, Australia. Puede visitar este proyecto en theblackafricanfamily.com.

Dem Tel Mi Se… / They Told Me That… / Me Contaron Que… puede conseguirse en la Librería Internacional. Tiene un costo de ¢12.000.