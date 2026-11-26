El primer asesinato de un periodista en Costa Rica en dos décadas ha levantado múltiples alarmas internacionales. José Zamora, director regional del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y Frida Arreola, coordinadora de protección de Artículo 19, compartieron con La Nación sus observaciones sobre lo acontecido con el comunicador Camilo Rodríguez y lanzan alertas sobre lo que sigue para nuestro país.

“Lamentablemente, es una realidad que estamos experimentando en todo el continente americano. Desde el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) hemos advertido sobre una regresión democrática que ha tenido un impacto grave en el ejercicio del periodismo”, dice Zamora.

Para CPJ, hay un aspecto crucial, y es que esta regresión y el ascenso de figuras autoritarias no responden necesariamente a una cuestión ideológica. “El denominador común es el afán de aferrarse al poder, abusar de él y extenderlo tanto como sea posible”, explica Zamora.

Vehículo dañado de Rolando Rodríguez, periodista panameño. (ARNULFO FRANCO/AFP)

“En ese proceso aparecen el enriquecimiento personal, la corrupción y los intentos por debilitar los mecanismos de rendición de cuentas. Los periodistas se convierten entonces en enemigos, porque son quienes fiscalizan, investigan y exponen ante la sociedad lo que está ocurriendo”, considera el periodismo

En ese contexto encontramos ejemplos en todo el continente: desde Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador, hasta lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua. Son fenómenos que también tienen manifestaciones en Costa Rica, como han acentuado múltiples reportes internacionales.

Frida Arreola coincide con la apreciación de Zamora desde Artículo 19 (que trabajo con Centroamérica, pero no Costa Rica ni Panamá). “Existe una lógica compartida en la región centroamericana. Hay una concentración del poder y una gran permisividad hacia distintos poderes fácticos para agredir. Uno de ellos es el crimen organizado, que también tiene una presencia importante en estos países”, explica.

“A esto se suma la deslegitimación de la crítica y la utilización del aparato estatal, ya sea mediante mecanismos penales, administrativos o fiscales, para inhibir el escrutinio público”, considera la encargada de coordinar protección a colegas.

En términos generales, observamos que la libertad de expresión en la región se ha deteriorado de manera sostenida.

“Hay distintas formas de restricción y la violencia ya no se manifiesta únicamente mediante asesinatos. La presión política, la fragilidad institucional y la precariedad de los propios medios de comunicación han contribuido a intensificar el ambiente hostil contra la prensa”, explica Arreola.

Para la experta, la violencia contra la prensa está incentivada, en buena medida, por la impunidad sistemática que permea en Centroamérica, así como por la macrocriminalidad y la estigmatización de la labor periodística.

“En cuanto a la impunidad, la mayoría de los delitos contra la prensa permanece sin resolver. En México, por ejemplo, el 90% de los crímenes contra periodistas queda impune. Esto envía un mensaje claro a la sociedad: atacar a un periodista no tiene consecuencias”, dice.

Pero el problema va más allá de una respuesta meramente punitiva. “En la región faltan organismos de protección eficaces. Los mecanismos existentes, como los de Honduras y México, suelen actuar de manera reactiva. En Guatemala, por ejemplo, los esfuerzos de la sociedad civil para impulsar un mecanismo de protección para periodistas no han logrado concretarse”, considera Arreola.

Se necesitan, por tanto, medidas que combinen ambas dimensiones: garantizar justicia para romper el ciclo de impunidad y fortalecer las políticas de prevención para reducir los riesgos que enfrentan los periodistas.

Cambios sociales

En medio de esta reconfiguración de las fuerzas políticas y del avance de tendencias autoritarias, aumentan las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.

Por ende, las organizaciones consideran crucial apoyar a los periodistas mediante programas de capacitación en tres áreas fundamentales: seguridad física, seguridad digital y salud mental.

“Los periodistas deben ser conscientes de esa importancia y saber que existen recursos para apoyarlos. Algunos los ofrece el CPJ y otros están disponibles a través de organizaciones aliadas. Es importante buscarlos y tenerlos presentes”, subraya José Zamora.

Vigilia en Honor al periodista Camilo Rodríguez en la Plaza de la Democracia (JOHN DURAN/John Durán)

“Parte fundamental de esa preparación consiste en anticiparse. Si uno intenta reaccionar cuando ya está en medio de una crisis, probablemente sea demasiado tarde. Hay que estar preparado y contar con protocolos de actuación”, explica.

En la región existían protocolos de seguridad física, pero no necesariamente para enfrentar otras formas de agresión que han cobrado fuerza. “Hoy también se necesitan protocolos legales y digitales. Hay numerosas tecnologías de espionaje y nuevas herramientas que pueden utilizarse para atacar al periodismo. Por eso, los periodistas deben conocer esos riesgos y saber cómo protegerse”, concluye.