Las reacciones de organismos internacionales y asociaciones periodísticas tras el asesinato de Camilo Rodríguez advierten sobre la gravedad del crimen y sus posibles implicaciones para la libertad de prensa en Costa Rica.

Las autoridades deben investigar todas las hipótesis y determinar si este crimen estuvo relacionado con las publicaciones de Rodríguez sobre narcotráfico y otros posibles delitos. La violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar a quienes investigan y denuncian”. — Carlos Jornet, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

“Cuando se recurre a las armas, cuando se recurre al asesinato para acallar voces quiere decir que una sociedad entra en una etapa de la cual a veces es difícil salir”. — Eduardo Ulibarri, exdirector de 'La Nación'

“Hacemos un llamado sincero a la unidad, porque a quien más le conviene la división, el enfrentamiento de la institucionalidad pública es el crimen organizado así que reiteramos este llamado público a la unidad de la institucionalidad pública”. — Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes

“Esta es una noticia muy lamentable que nos llena de vergüenza en torno al régimen de libertades y las seguridades que este país, abanderado de los derechos humanos, ha defendido y estoy segura de que defenderá por siempre”. — Vilma Ibarra, exdirectora de Hablando Claro

“Nos sentimos todos conmovidos y sobre todo este gremio donde todos nos conocemos . Por el país, por su memoria, hoy más que nunca requerimos de una prensa valiente e independiente, comprometida con la verdad”. — Evelyn Fachler, exdirectora de Noticias Columbia

“Estamos en shock. Esto nos recuerda los tiempos más oscuros de Centroamérica en términos de persecución y aniquilación de la prensa. Es escandaloso. Ahora mismo, a los países que menos esperábamos que ocurriera, lo que les queda demostrar que esto no es en vano. Que el mensaje es no hacer posible esto a periodistas. Y que la pronta justicia va a llegar. Todo mensaje distinto a eso sería impunidad y un mensaje que marcaría tiempos en Costa Rica”. — Óscar Martínez, editor de 'El Faro'

“El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información. La violencia puede convertirse en un mecanismo para intimidar a quienes investigan, cuestionan y denuncian asuntos de interés público”. — Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex)

“Lo sabemos porque así ha ocurrido en el resto del mundo: la agresión verbal se llega a transformar en agresión física. Si el gobierno no detiene la agresión verbal y las acciones que continuamente está desarrollando para desacreditar a periodistas y medios de comunicación, esto va a seguir convirtiéndose en la base de otro tipo de agresiones físicas”. — Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas

“Asesinar a un periodista no es solo acabar con una vida. Es intentar imponer el silencio donde debería existir la verdad. Y una sociedad que permite eso empieza a perder su libertad”. — Marcela Delgado, directora de San Carlos Digital

“Estamos en momentos, yo diría, de los más difíciles en la historia del país, donde hay presiones en la prensa, donde hay diferentes situaciones para los periodistas. (Con el asesinato de Camilo) de alguna forma también se coarta la libertad de expresión, la forma de trabajo de los periodistas, de denunciar, de criticar. Hay un antes y un después de la muerte de Parmenio Medina, y 25 años después se presenta en otra connotación”. — Norval Calvo, director de Pelando el Ojo

Es importante saber si el crimen (de Camilo) estuvo motivado por sus publicaciones, investigaciones, denuncias o por el ejercicio legítimo de la libertad de informar. En general, en toda sociedad con altos niveles de violencia, la autocensura se impone, se convierte en una práctica frecuente, no sólo entre periodistas, sino también entre activistas de derechos humanos y entre opositores políticos, precisamente para reducir riesgos personales, laborales o de carácter político. Hay un silenciamiento del periodismo crítico, del periodismo de denuncia. Y esto tiene implicaciones muy graves sobre el derecho de las personas a recibir información. — Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi)