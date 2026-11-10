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Revista Dominical

Otras formas de mirar San José: un recorrido fotográfico que nos invita a pensarnos distinto

Límite y continuidad en una serie fotográfica de Roberto D’Ambrosio Suárez

Otras formas de mirar San José.
Otras formas de mirar San José. Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio
Arq. Marianela Mora Valenciano