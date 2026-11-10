Otras formas de mirar San José: un recorrido fotográfico que nos invita a pensarnos distinto

Hay algo deliberadamente extraño en una fotografía que muestra dos medias fachadas. Estamos habituadas a ver los edificios como piezas completas, claramente reconocibles y separadas unas de otras. En esta serie de Roberto D’Ambrosio ocurre algo distinto: el encuadre corta donde esperaríamos encontrar una totalidad y reúne fragmentos de dos edificios contiguos. La operación parece sencilla, incluso geométrica, pero altera la forma convencional en que miramos la ciudad. De pronto, la atención se desplaza del edificio aislado hacia aquello que ocurre entre uno y otro.

En ese cruce entre el encuadre que Roberto propone y la lectura que estas imágenes permiten ensayar aparece una pregunta más amplia: ¿qué cosas se revelan cuando dejamos de mirar la ciudad de manera automática?

Otras formas de mirar San José. (Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio/Roberto D'Ambrosio)

La línea que separa dos propiedades tiene un peso jurídico, económico y administrativo muy concreto, pero la experiencia cotidiana de la ciudad la atraviesa constantemente. la sombra atraviesa los linderos; los sonidos también. Una cornisa participa del perfil de toda una cuadra y una planta baja cerrada afecta a quienes caminamos frente a ella. Al mirar con más atención, la ciudad aparece hecha de relaciones y continuidades que desbordan las divisiones con las que solemos ordenarla.

Las fotografías hacen visible esa contradicción: cada imagen reúne lo que la propiedad separa y propone una unidad distinta. El límite se vuelve casi un tercer elemento: concentra cables, cercas, alambres, bajantes, reparaciones y restos constructivos. Roberto coloca esa cicatriz cerca del centro.

La fotografía reúne y conserva la fricción.

Otras formas de mirar San José. (Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio/Roberto D’Ambrosio Suárez)

San José resulta especialmente fértil para este ejercicio porque en su centro conviven muchas ciudades a la vez. En una misma calle aparecen edificios de épocas distintas, cambios de altura, materiales, balcones, ventanas y rótulos que hablan de transformaciones sucesivas y de formas diversas de habitar. El encuadre de estas fotografías hace visible esa convivencia: a cada lado del límite aparecen tiempos, ritmos y decisiones diferentes que, sin perder sus contrastes, forman parte de una misma experiencia urbana. La continuidad de la ciudad se construye también desde esas diferencias y conflictos.

La fachada ha sido una de las formas más directas de reconocer y representar un edificio, vinculada con su identidad, su presencia pública e incluso su autoría. La fotografía de arquitectura ha contribuido a reforzar esa condición al convertirla con frecuencia en una imagen autónoma: frontal, limpia y cuidadosamente encuadrada. Esta forma de representar pertenece también a una cultura disciplinar que ha construido objetos y autorías excepcionales. Beatriz Colomina ha mostrado cómo los medios participan en aquello que reconocemos como arquitectura; Denise Scott Brown, al cuestionar el star system, señaló la asociación entre obra, imagen emblemática y figura autoral. En estas fotografías esa lógica pierde estabilidad: la fachada aparece incompleta y adquiere sentido en relación con otra. El protagonismo pasa del objeto aislado al encuentro y al borde.

Otras formas de mirar San José. (Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio/Roberto D’Ambrosio Suárez)

En esa alteración encuentro uno de los gestos más fértiles de la serie: la fachada excede el inmueble que la contiene y participa de la construcción colectiva de la calle. Altura, acceso, cerramiento, transparencia o sombra se proyectan más allá del lindero. Las fachadas pertenecen jurídicamente a determinados inmuebles; su presencia urbana es compartida por quienes pasamos frente a ellas.

La acera hace todavía más evidente esa continuidad. Frente a propiedades distintas, construye un recorrido común. Las fotografías muestran también cuánto se disputa: cerramientos, desniveles, cortinas, rejas y dispositivos de seguridad endurecen los bordes. Mientras la propiedad divide verticalmente, los cuerpos atraviesan horizontalmente la escena. Las personas caminan de una fachada a otra sin detenerse en el lindero; incluso un escalón concebido como acceso privado puede convertirse en asiento. La vida cotidiana recompone lo que la propiedad separa.

Otras formas de mirar San José. (Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio/Roberto D’Ambrosio Suárez)

También aparece el tiempo. Aires acondicionados, mallas, reparaciones y ventanas sustituidas muestran edificios sometidos a ajustes sucesivos. Los pisos superiores conservan con mayor claridad los lenguajes arquitectónicos, mientras las plantas bajas registran comercio, cierres, rótulos y accesos modificados. El proyecto original es apenas una de las capas de la ciudad.

El corte fotográfico puede entenderse entonces como una pequeña disrupción disciplinar. La representación arquitectónica suele buscar claridad: identificar el objeto, establecer sus límites, separar figura y fondo. El encuadre de Roberto introduce una ambigüedad productiva. Observamos dos edificios y, al mismo tiempo, la fotografía nos invita a recibirlos como una sola composición.

Reconoce el límite mientras ensaya su suspensión.

Otras formas de mirar San José. (Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio/Roberto D’Ambrosio Suárez)

Cambiar la forma en que algo se representa modifica también las preguntas que podemos hacer sobre ello. Una imagen completa puede conducirnos hacia lenguaje, proporción, materialidad o autoría. Dos medias fachadas abren otras: ¿qué ocurre entre ambas?, ¿qué comparten?, ¿qué relación construyen con la calle?, ¿qué parte de esa arquitectura pertenece también a nuestra experiencia de ciudad?

Allí aparece otra forma de apropiación urbana. Apropiarse de la ciudad puede significar reconocerla como parte de una experiencia común: recorrerla, interpretarla, cuestionarla, recordarla e imaginar su futuro. Para ello necesitamos imágenes capaces de desautomatizar la mirada. Cuando una fachada aparece incompleta, aquello que parecía faltar nos lleva a pensar en lo próximo, en lo que continúa fuera del encuadre. El fragmento visible se prolonga y, con él, aparecen la calle, la cuadra y las continuidades de la ciudad.

Otras formas de mirar San José. (Cortesía de Marianela Mora y Roberto D'Ambrosio/Roberto D’Ambrosio Suárez)

Hay, además, un gesto de cuidado en esta forma de mirar. Observar con atención una calle, seleccionar dos fragmentos contiguos y detenerse luego a comprender las relaciones que la imagen hace visibles permite dedicar tiempo a algo que normalmente atravesamos con rapidez. Un gesto de cuidado hacia la ciudad podría implicar reconocer sus continuidades y comprender que las decisiones tomadas dentro de una propiedad producen efectos fuera de ella. Lo común empieza mucho antes de llegar a una plaza o a un parque: está también en el borde, en la sombra, en la acera y en la experiencia compartida de una calle.

Estas fotografías permiten imaginar por un instante una ciudad donde la unidad relevante deja de coincidir necesariamente con el inmueble. El corte crea otra totalidad: incompleta, contingente, construida a partir de diferencias. Una composición rigurosamente geométrica abre preguntas sobre propiedad, representación y pertenencia. Fragmentar la fachada permite reconocer la continuidad urbana; desplazar el edificio del centro devuelve protagonismo a la relación.

Y quizá ahí radique la provocación más interesante de esta conversación: la ciudad empieza a hacerse visible cuando dejamos de pedirle a cada edificio que termine exactamente en sí mismo.