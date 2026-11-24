El Museo de Arte Costarricense (MAC) trasladará temporalmente a sus funcionarios administrativos a la torre del edificio principal, en La Sabana, para ahorrar en el alquiler de unas oficinas que se utilizan desde el 1.º de julio de 2016.

Consultado por La Nación, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) indicó que, anualmente, este alquiler representa un gasto de ¢72,3 millones (¢6 millones mensuales).

El inmueble alquilado también se ubica en La Sabana, entre avenida 4 y calle 38.

En ese sentido, 19 funcionarios serán trasladados a tres espacios de la sede central del museo (antiguo Aeropuerto Internacional La Sabana): la torre, la oficina contigua a la sala de exposiciones temporales y la oficina de la entrada.

Cultura indicó que implementará una modalidad de estaciones de trabajo compartida, combinada con teletrabajo, de manera que “no todo el personal coincide en el espacio al mismo tiempo”.

De manera rotativa, 10 personas ocuparán la torre, dos la oficina contigua a la sala y una la oficina de la entrada.

El traslado del personal, de las áreas de dirección, subdirección, secretaría, archivo, financiero-contable, planificación, auditoría, educación, comunicación, proveeduría y recursos humanos, inició el 16 de octubre y concluirá a finales de este año.

Fotografía del 2021 de la torre del MAC. (Mauricio Bolaños)

Oficinas podrían trasladarse a la Galería del Deporte

Cultura pretende reubicar al personal en otros “espacios institucionales disponibles”, debido a que su estadía en la sede del MAC será temporal.

Sin embargo, desconoce cuándo definirá el espacio fijo de las oficinas administrativas. “Una vez que se defina una solución permanente y exista una decisión concreta al respecto, esta será comunicada oportunamente”, indicó el MCJ a La Nación.

Entre las opciones para reubicar al personal se encuentra la Galería Costarricense del Deporte, propiedad del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), ubicada contiguo al museo.

El 30 de julio, el 13 de octubre y el 13 de noviembre se sostuvieron reuniones entre Cultura, el MAC y el Icoder para valorar la alternativa.

Empero, según la institución, “no es posible afirmar el traslado de las oficinas administrativas del MAC a la Galería del Deporte ni establecer una fecha, ya que dicha decisión no depende exclusivamente del Ministerio de Cultura y Juventud”.

Además, como parte del traslado, el Archivo del MAC será llevado al Archivo Nacional. Según el ministerio, este está “próximo a finalizar”.