Marcelo Pereira ha publicado 14 libros; este es el primero para niños. (R. Silvano)

El escritor brasileño Marcelo Pereira no conoce Costa Rica todavía. Sin embargo, desde hace siete años mantiene un vínculo con el país que nació tras la llegada de la novela La Caída a Librería Lehmann, la cual fue todo un éxito.

Ahora, el escritor brasileño espera que ese cariño se traduzca en una próxima visita a la luz de su nuevo libro Do Pequeno ao Grande Mundo (Del pequeño al gran mundo), su primer libro de literatura infantil.

La obra relata la historia de un niño que sueña en grande y busca alcanzar sus metas. El libro ha ganado proyección internacional, siendo traducido y difundido en español, e incluso adaptado a lengua maya en Nicaragua y presentado en países como España y Moldavia.

“Me siento muy feliz de concebir una historia infantil que al comienzo, lo confieso, me tenía un poco inseguro, pues solo había escrito para adultos. Afortunadamente ha tenido buena recibida”, cuenta el brasileño.

Esta es la portada del nuevo libro de Marcelo Pereira. (R. Silvano)

Una relación con Costa Rica

Este libro surgió en una visita de Pereira a Santiago de Chile, en 2017, cuando visitó la casa museo de Pablo Neruda.

“Antes había leído una biografía suya, y me conmovió mucho que un niño pobre, oriundo de una región árida de Chile, hubiera triunfado en la vida y ganado el Premio Nobel de Literatura. Yo también nací en un pueblo pobre del interior de Brasil, llegué a algunos países con mis libros y fue de esa manera confesional que nació el libro”, explica sobre la inspiración.

El proyecto se enriqueció aún más cuando su agente literaria Rosimeire Silvano le presentó el trabajo de la diseñadora costarricense Joselyn Méndez. El autor quedó encantado con el arte de la artista herediana.

Joselyn Méndez ilustró el nuevo libro infantil de Marcelo Pereira. (R. Silvano/Cortesía)

Unos meses después, Pereira tuvo la oportunidad de encontrarse con Méndez en Curitiba, Brasil, donde recibió como regalo una bandera costarricense. Al publicar el libro en su país, quiso conservar tanto las ilustraciones de la artista como la presentación y el texto de contraportada elaborado por Priscilla Solano Siles, una joven lectora costarricense que escribió originalmente en portugués la presentación del libro.

Por eso mismo, el escritor reconoce que uno de los países a los que le tiene más cariño es Costa Rica, una visita que espera concretar después de siete años de relación con sus lectores.

“Sé que Costa Rica posee un alto nivel educativo y que sus políticas públicas reducen las desigualdades sociales entre las personas. Ese deseo mío es universal y es también de lo que trata el libro”, cuenta.

“El tema principal es el sueño que debemos mantener, incluso cuando ya somos adultos: no perder la capacidad de soñar y de luchar por todos nuestros objetivos”, agrega.

El lanzamiento en Brasil, en abril de 2026, tuvo además un guiño futbolístico. Marcelo decidió publicar la obra en vísperas del Mundial de fútbol, ya que la historia toca tangencialmente el tema del deporte.

Esta es una de las ilustraciones que acompañan el libro. (R. Silvano)

Esto se debe también a que Pereira juega como portero aficionado y además asesora a atletas y cuerpos técnicos en planificación y rendimiento mental. Su admiración por Costa Rica tiene, por eso, una conexión particular con el deporte.

“Soy admirador del portero Keylor Navas, quien en 2014 fue una de las figuras destacadas del Mundial en mi país”, recuerda.

La ilusión de acercarse a Costa Rica desde el fútbol también aparece entre sus aspiraciones. Marcelo espera que una editorial costarricense se interese por adquirir los derechos de Del pequeño al gran mundo y llevarlo a más lectores en el país donde comenzó parte de su historia.

Y, entre los sueños que todavía guarda, hay uno especial. “¿Quién sabe si estaré asesorando al cuerpo técnico de Costa Rica en el Mundial de 2030, comenzando el trabajo mucho antes?”, concluye el autor.

El libro Del pequeño al gran mundo está disponible en idioma portugués en formato digital. Tiene un costo de $10 y se puede reservar a través de oagenteliterario@gmail.com.