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Revista Dominical

Lo de Jensen Huang no es nuevo: espías que hicieron del amor un arma

El caso del jefe de Nvidia y Alice Huang revive una historia que parece de novela: el espionaje que comienza con la seducción

Nació en Taiwán en 1963 y emigró a Estados Unidos cuando era niño. Cofundó Nvidia en 1993 y actualmente es su presidente ejecutivo.
Nació en Taiwán en 1963 y emigró a Estados Unidos cuando era niño. Cofundó Nvidia en 1993 y actualmente es su presidente ejecutivo.
Jorge Arturo Mora