Lo de Jensen Huang no es nuevo: espías que hicieron del amor un arma

Hay secretos que no necesitan ni torturas ni hackers, sino que se empiezan de formas más sutiles como una cena o una conversación íntima por Whatsapp. Que lo diga Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, quien aparentemente engañó a su esposa con Alice Huang, una antigua ejecutiva empresarial a quien las autoridades de Estados Unidos habrían identificado como parte de una estrategia de espionaje corporativo.

A esto se le llama honey trap (o sexpionaje), literalmente, “trampa de miel”. Pero aunque a todos asombra este culebrón, basta mirar en el retrovisor para encontrar más casos.

Su propia estrategia

Durante la Guerra Fría, la Stasi, el servicio secreto de la Antigua República Democrática Alemana, convirtió el enamoramiento en un método de trabajo.

Uno de sus primeros agentes de este tipo fue conocido como Felix. Enviado a Alemania Occidental durante los años cincuenta, comenzó a frecuentar una parada de autobús cerca de las oficinas de la cancillería.

Allí conoció a una secretaria identificada en los archivos como Norma. Se enamoraron. Ella comenzó a entregarle documentos secretos de la cancillería y ambos llegaron a vivir juntos.

Cuando los superiores de Felix supieron que el agente estaba bajo sospecha, lo retiraron de inmediato. Una tarde, Norma regresó a casa y encontró el apartamento vacío. Él había desaparecido sin despedirse. Nunca supo cuál era su verdadera identidad.

La CIA recoge esta historia en un artículo sobre los llamados Romeo spies, agentes entrenados para seducir a mujeres que trabajaban en instituciones estratégicas de Alemania Occidental.

Otro caso ocurrió en 1977. El agente de la Stasi Frank Dietzel se presentó ante Gabriele Kliem como un científico interesado en la investigación por la paz. Ella trabajaba como intérprete en la embajada estadounidense en Bonn.

Gabriele Kliem dio su testimonio en un documental para 'The Guardian'. (IMDB/IMDB)

La relación sentimental se prolongó durante años y Kliem terminó entregándole documentos e información de la sede diplomática. Según el medio SWR, la mujer no descubrió que su pareja era un espía hasta que fue arrestada en 1991. En 1996 recibió una condena por espionaje.

La operación también tuvo una versión dirigida contra los propios servicios de inteligencia. En 1969, Hans Puschke, un agente soviético del KGB, se acercó a Heidrun Hofer, secretaria del servicio de inteligencia exterior de Alemania Occidental. Se presentó como un antiguo nazi y consiguió ganarse su confianza.

El episodio quedó vinculado a la operación Skorpion, una maniobra de inteligencia soviética que buscaba obtener información desde el interior de los servicios secretos.

Otro ejemplo es el de Katrina Leung que fue durante 18 años una de las informantes mejor pagadas de la agencia estadounidense. Sin embargo, una investigación del Departamento de Justicia descubrió que también había entregado información clasificada a China.

Katrina Leung Mantuvo una relación sentimental con James J. Smith, el agente del FBI que la supervisaba. (ADS/ADS)

Leung mantenía una relación íntima con James Smith, el agente que la supervisaba, y había tenido otro romance con un segundo agente del FBI. El inspector general documentó cómo aquella relación afectó la supervisión del caso y permitió que las alertas de contrainteligencia fueran ignoradas durante años.

En 2020, una investigación de Axios reveló que una ciudadana china identificada como Christine Fang había cultivado relaciones con dirigentes locales estadounidenses, mientras establecía contactos con figuras que podían alcanzar posiciones de poder nacional. Entre ellas estaba el congresista Eric Swalwell. Las autoridades estadounidenses consideraron que se trataba de una operación de inteligencia política.

¿Cuántos más casos habrá? Pues es difícil saber ya que muchas permanecen clasificadas y otras nunca llegan a descubrirse. Al final del día, muchas veces no hace falta derribar una puerta para entrar a un lugar; basta con que alguien la abra por seducción.