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Revista Dominical

Liberacionista Salvador Padilla: ‘Ni el Frente Amplio ni el gobierno de la República nos van a dar órdenes’

El diputado Salvador Padilla del PLN repasa las tensiones legislativas, la fallida armonización eléctrica y las prioridades de financiamiento nacional

Entrevista de Revista Dominical con el diputado Salvador Padilla
Entrevista de Revista Dominical con el diputado Salvador Padilla / foto John Durán JOHN DURAN
Fernando Chaves Espinach

No hay mucha decoración en el despacho de Salvador Padilla Villanueva, pero sí una foto importante: su abuelo combatiente, don Jorge Luis Villanueva, en 1948. También un cuadro conmemorativo de la “verdadera fecha de la Independencia”, el 29 de octubre, y libros sobre el terremoto de Cartago de 1910. Es cartaginés, heredero del liberacionismo y joven, con 37 años. Todo eso ha marcado sus cinco meses en la curul.

Sin embargo, no es nuevo en la Asamblea Legislativa, donde ha sido asesor por 10 años. Conoce las dinámicas que, ahora, se ven trastocadas por la pugna entre el oficialismo mayoritario y los cuatro partidos opositores, entre los cuales Liberación Nacional cuenta con la mayor fracción.

Esas condiciones requieren negociación, algo que, dice, le corresponde al PLN. Pero como ha sido público y notorio, algunos puentes se pueden quemar varias veces. ¿Qué implica para temas como el Acuerdo Transpacífico, armonización eléctrica y el agro costarricense? El legislador nos lo contó en una entrevista realizada este 26 de octubre, a pocos días del colapso del proyecto de apertura del mercado eléctrico.