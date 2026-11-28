La Plaza de la Cultura alberga, desde el pasado 21 de noviembre, la segunda edición de San José Bonito, una muestra fotográfica al aire libre que reúne 32 imágenes de 14 fotógrafas y fotógrafos costarricenses.

Calles, edificios, personajes y escenas cotidianas forman parte de las fotografías que integran San José Bonito. (Jose Pablo Retana Retana/Jose Pablo Retana)

Organizada por los Museos del Banco Central de Costa Rica, la exhibición propone redescubrir la ciudad a través de escenas cotidianas, espacios, personas y rincones que escapan de las representaciones tradicionales de la capital.

Las fotografías, tomadas entre 2009 y 2026, fueron seleccionadas mediante una convocatoria abierta que buscó destacar la diversidad de realidades y miradas que conviven en San José.

San José Bonito transforma la Plaza de la Cultura en una galería al aire libre para celebrar las múltiples caras de la capital. (Jose Pablo Retana Retana/Jose Pablo Retana)

La muestra incluye obras de Adrián Arias Corrales, Any Flores Rivera, Arturo Herrera Castro, Daniela Bustamante Porras, Fabián Yuan, Gabriela Castro Flores, Jorge Trejos Castro, José Díaz Serrano, Luis Diego Matarrita Taylor, Marcela Ramos Bertozzi, Nani Carvajal Solís, Pablo Cambronero Salazar, Roberto D’Ambrosio Suárez y Ronny Rojas Vargas, del Colectivo 5Ps.

Catorce fotógrafos costarricenses aportan sus miradas sobre los espacios y las historias que dan vida a San José. (Jose Pablo Retana Retana/Jose Pablo Retana)

“Esta segunda edición de San José bonito se inscribe en un programa mayor de activación de la Plaza de la Cultura como un espacio de encuentro de voces diversas a partir de la realización de intervenciones artísticas en diálogo con la ciudad capital”, detalla María José Monge, curadora de artes visuales de los Museos.

La exposición puede visitarse gratuitamente en la Plaza de la Cultura hasta el 31 de marzo de 2027 y forma parte de un programa de activación artística de ese espacio público. La primera edición de esta exhibición ocurrió en enero de 2026.