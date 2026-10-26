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Revista Dominical

Floria Jiménez celebra 50 años de ‘Mirrusquita’: ‘Los libros son para soñar’

Hace medio siglo, esta escritora guadalupana encontró en el ritmo de las palabras una manera de conversar con la infancia. Desde entonces, ha defendido la imaginación como una forma de libertad

Floria Jiménez
La autora defiende que los libros para niños deben escribirse con rigor, sensibilidad y respeto por la inteligencia de sus lectores. JOHN DURAN
Jorge Arturo Mora

Antes de que sus versos llegaran a las manos de miles de niños costarricenses, doña Floria Jiménez ya escuchaba música por todas partes. En su casa sonaban las óperas que tanto gustaban a sus padres; su madre la llevaba desde pequeña al Teatro Nacional y su padre imaginaba para ella un futuro frente a un piano.

También hubo ballet, clases de bailes españoles y una niña que, aunque no siempre encontraba espacio en los escenarios que soñaba, descubría otras maneras de expresarse.

Sin embargo la música no desapareció de su vida,sino que cambió de instrumento: las notas se volvieron palabras.