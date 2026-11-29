Mucho se ha hablado de los jóvenes que ya no quieren tener hijos, que no quieren casarse y, en ocasiones, tampoco vivir en pareja. Y aunque es una noción popular, los estudios nos indican que, aunque quisieran, no encuentran cómo hacerlo.

La inseguridad financiera, la falta de empleo estable y las dificultades para acceder a una vivienda son algunas de las barreras que enfrentan los jóvenes, en especial los latinoamericanos, para concretar sus aspiraciones. Sumado a esto, la crisis climática y los conflictos armados crecientes en la región expanden las brechas históricas que condicionan sus oportunidades.

Así lo advierte Paula Narváez Ojeda, directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en América Latina y el Caribe, quien considera que las juventudes latinoamericanas están entre las más preparadas, pero siguen encontrando obstáculos estructurales para desarrollar su potencial.

En el marco del lanzamiento regional del informe Estado de la Población Mundial 2026, Narváez profundizó sobre el norte que debe seguir la región para integrar a las juventudes y atender el crecimiento de una población envejecida.

Según el informe de UNFPA, más del 90% de las personas encuestadas desea tener al menos un hijo y el 70% considera el matrimonio o una relación de pareja estable como su modelo de vida ideal.

—¿Qué distingue a las juventudes latinoamericanas de otras regiones?

—Lo que pasa en América Latina tiene que ver con entender una de sus principales heridas: la enorme desigualdad. Las desigualdades hacen que el ser joven, el vivir esas juventudes diversas, sea muy peculiar o muy específico a nuestro continente.

“Los lentes que nos tenemos que poner para entender esa desigualdad no es exclusivamente de ingreso económico, es también un lente de etnia, de territorio, de raza, etario, de discapacidad o no discapacidad (...) superar las brechas de desigualdad sigue siendo hoy día una tarea pendiente.

“Otro momento que caracteriza a los jóvenes en nuestra región tiene que ver con que, a pesar de haber avanzado mucho en educación, el hecho de no tener un mercado laboral en el cual insertarse los deja excluidos tanto del mundo del trabajo como del mundo de la educación. Porque se trunca la carrera educativa y por otro lado no tienen dónde incorporarse.

“El ejemplo más evidente de esto es lo que ocurre con las adolescentes. Las jóvenes adolescentes que son madres ven interrumpido y truncado o hipotecado su futuro.

“(...) Tenemos violencias de género, relacionadas a la discriminación racial, al edadismo. Parte de eso se refleja positivamente en que es una generación que sí identifica ese problema, a diferencia de otras que quizás lo tuvieron y no sabían alzar la voz. Buscan ayuda en los distintos sistemas de protección, de salud, pero estos están demostrando que son insuficientes para abordar el desafío”.

19/11/2026, San José, San Pedro, entrevista con la Directora Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, Paula Narváez y con Juan Luis Bermúdez jefe de UNFPA. (Jose Cordero/José Cordero)

—El informe plantea que las personas jóvenes sí quieren casarse y tener hijos, pero no pueden por ciertas brechas económicas y sociales. ¿Qué políticas deberían priorizarse para que esos proyectos de vida no se trunquen?

—Hace unos años hablábamos de un rápido envejecimiento de la población como algo que iba a ocurrir lejano. Cuando tú analizas los números hoy día, te das cuenta que ese envejecimiento está aquí. En algunos países del cono sur ya se habla de una transición avanzada, de poblaciones con bonos demográficos cerrados (...).

“Desde UNFPA lo que sugerimos o recomendamos a los estados miembros no es paralizarse pensando que esto es una crisis, sino que todo lo contrario, diciendo: ‘Mire, esta es la realidad de la que nos tenemos que hacer cargo’. Y esto yo lo conecto con las demandas de los jóvenes.

“La política pública tiene que ser ajustada al tipo de población que se tiene (...) avanzar hacia censos que permitan entender dónde está la población, cómo se caracteriza.

“El sistema de cuidado fue concebido hace ya varios años, mucho más focalizado en la crianza. Pero resulta que los sistemas de cuidado no solo se refieren a la necesidad de cuidado de niños y niñas o primera infancia. Se requiere de cuidado para las personas mayores. Que es la realidad de nuestras sociedades, que están transitando hacia allá“.

La tasa de fecundidad en Costa Rica pasó de 1,77 hijos por mujer a 1,12 en 10 años.

19/11/2026, San José, San Pedro, entrevista con la Directora Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, Paula Narváez y con Juan Luis Bermúdez jefe de UNFPA. (Jose Cordero/José Cordero)

—La autonomía corporal sigue siendo una preocupación central para las juventudes. En países como Costa Rica, donde el aborto está tipificado como un delito y las mujeres se ven forzadas a abortar de manera clandestina, ¿estas situaciones influyen de alguna manera en que las mujeres se alejen de la maternidad?

—Los condicionantes que pueden acercar o alejar a las mujeres de la maternidad tienen que ver con la amplia gama de los derechos de las mujeres en general. Y un continente como el de América Latina y el Caribe, que sigue exhibiendo las cifras de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, claramente tiene una tarea pendiente.

“Es muy difícil que las mujeres se acerquen a distintos espacios de realización de sus vidas si siguen enfrentando estos niveles tan alarmantes de violencia. Lo podríamos llevar a otro ámbito, distinto al familiar o doméstico, político por ejemplo. Es decir, los desincentivos que las mujeres tienen para alzar la voz o mantenerse activas como lideresas tiene mucho que ver con la violencia que hoy día se ha trasladado, además, al ámbito digital.

“Siempre hay que tener una mirada en estos temas de ecosistema, que acompaña al desarrollo de las mujeres desde que son pequeñas hasta que son adultas”.

—El informe incluye el testimonio de Kadry Thomas, una joven limonense que tuvo que trasladarse a San José para estudiar en la universidad. ¿Cómo repercute esa migración forzada en la permanencia educativa de las juventudes?

—Las y los jóvenes en nuestro continente y en otras partes del mundo, cumplido la educación formal secundaria, pueden tener que trasladarse a algún centro educativo que está en una ciudad que tiene mayor concentración de estudiantes, porque a veces la calidad de las universidades también tiene mucho que ver con eso. Esa es una realidad que se puede compartir, el tema es cómo ocurre.

“Porque si ocurre en condiciones de máxima dificultad, de precariedad, de inestabilidad, donde no tiene garantías para sostener ese proceso, empiezan nuevamente las brechas. Si es un esfuerzo que le significa un enorme desafío económico que le va a impedir permanecer en terminar su carrera, es ahí donde tenemos que poner el foco.

“Si es un desplazamiento que le va a traer otras oportunidades en la vida, bienvenido sea. Que pueda ir y volver a su comunidad y que después con todo ese conocimiento vuelva a su comunidad, eso me puede parecer muy virtuoso. El problema está en los obstáculos que enfrenta para poder hacer eso.

“Y es ahí donde tenemos que abordar con sistemas de becas, de apoyos en términos de vivienda, becas de alimentación, de acceso a libros, etcétera”.

—Costa Rica podría enfrentar un recorte presupuestario a las universidades públicas en el 2027, que al menos en el caso del TEC, si se materializa llevaría al cierre de una sede en Limón. Si llega a suceder, ¿cómo hacer que los jóvenes no queden en esta disyuntiva, que no se desmotiven?

—Primero yo quiero celebrar el debate democrático de todos los temas (...). Segundo, decir que en el respeto de la constitución del país, las decisiones que se toman en función de esos marcos jurídicos siempre hay que respetarlas. Ahora, ¿cómo se organiza una comunidad local para ayudar a hacer la incidencia necesaria para cuidar las instituciones que son importantes para ella?

“Ahí cobra relevancia la participación de los jóvenes, que están completamente involucrados con su entorno. Esta idea también un poco sesgada de querer mostrarnos a unos jóvenes que no están involucrados, que no están enganchados con los temas que les afectan, es también una manera de violencia, una manera de dejarlos fuera del debate”.

—¿Qué tanto escuchan e incorporan las democracias latinoamericanas las demandas de las juventudes en la toma de decisiones? Copiado!

—Nuestras democracias son procesos en constante evolución, voy a decirlo de esa forma. Por lo tanto, hay grados de inclusión de las fuerzas democráticas en los procesos de toma de decisiones o en los procesos políticos. Yo diría que nuestras democracias adolecen de dos grandes elementos, uno de esos ha sido la exclusión de la mitad de la población de espacios de toma de decisiones, como son las mujeres. La paridad está lejos de conseguirse.

“No podemos hablar de una democracia solo vinculada a los congresos, asambleas o al Poder Ejecutivo, tenemos que hablar de la democracia a nivel territorial, a nivel local, donde las mujeres siguen teniendo una muy baja participación.

“El tema de la seguridad hoy día atraviesa toda nuestra región, desde México hasta la Patagonia, por ponerlo de alguna forma. Sin embargo, aquí también hay una oportunidad. Hay dos resoluciones de Naciones Unidas importantes en materia de paz y seguridad.

“Una es mujeres, paz y seguridad, y la otra es jóvenes paz y seguridad. Hay muy pocos planes nacionales de jóvenes, paz y seguridad en el mundo, muy pocos. Hay uno en América Latina, solo uno. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad de trabajo que tiene que ver con la inclusión de los jóvenes en espacio de toma decisiones.

“Las democracias todavía, como siempre son perfectibles, evolucionan, pero la mejor manera de que esas democracias se fortalezcan es con mayor inclusión y no con menos inclusión”.

19/11/2026, San José, San Pedro, entrevista con la Directora Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas, Paula Narváez y con Juan Luis Bermúdez jefe de UNFPA. (Jose Cordero/José Cordero)

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