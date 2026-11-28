Guadalajara, México. Los recientes resultados electorales en Estados Unidos, Brasil y Serbia, y la movilización de jóvenes europeos por derechos sociales “salvaron del desánimo” a la nicaragüense Gioconda Belli, quien recibió este sábado el máximo premio de la Feria del Libro de Guadalajara.

La escritora, de 77 años, quien ha vivido en el exilio en distintas etapas desde 1975 por oponerse a los gobiernos dictatoriales en su nación, dijo que nunca dejó de soñar con una revolución que devuelva la democracia a Nicaragua, durante la gala de entrega del premio.

Y aunque admitió que se “estaba quedando sin esperanza”, Belli relató que el triunfo de la Lista Estudiantil contra el nacionalista Aleksander Vucic en Serbia, el tsunami demócrata en Estados Unidos y la histórica remontada de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil contra Flavio Bolsonaro, además de las protestas europeas, renovaron su esperanza.

“Me salvaron del desánimo. Volví a reconocer en esas luchas la fuerza de la fraternidad”, dijo durante su discurso en la inauguración de la feria.

Nicaragua declara 'traidores a la patria' a 94 opositores, entre ellos a Sergio Ramírez y Gioconda Belli

La autora de Línea de fuego, La mujer habitada y Sofía de los presagios, fue despojada en 2023 de la nacionalidad nicaragüense por oponerse a la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega, que la acusó de traición a la patria.

“No quiero hacer predicciones sobre Nicaragua, pero de allí emanan las patrias de mi imaginación. Las transformaciones humanas comienzan muchas veces con una imagen de lo que todavía no existe”, declaró Belli, para quien el destino de su país está en el aire. “Es una página cuyo desenlace todavía no está escrito”.

El jurado del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances la anunció ganadora el pasado 31 de agosto, destacando su renovación del lenguaje y su voz poderosa entre los autores latinoamericanos contemporáneos.

“Su obra, con una expresión directa y cotidiana, ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”, agregaron los jueces, cuya decisión fue unánime.

Ha escrito poesía, novela y ensayos, además de ser activista. Su obra aborda la feminidad, el amor, la libertad, la política y la justicia social.

El Premio FIL, dotado con 150.000 dólares, se entrega como reconocimiento al conjunto de una obra en cualquier género literario. Se otorgó por primera vez en 1991.

En años recientes ha sido entregado al francés Emmanuel Carrère, la uruguaya Ida Vitale y el rumano Mircea Cărtărescu.