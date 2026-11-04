Elecciones de medio período en Estados Unidos: ¿qué cambia para Donald Trump y para Costa Rica?

Las elecciones de medio período en Estados Unidos representan un termómetro político sobre la gestión del presidente Donald Trump y pueden marcar el rumbo de sus últimos dos años en la Casa Blanca.

Para analizar los resultados, el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso y las posibles repercusiones para Costa Rica, en nacion.com conversamos con Daniel Sandoval, politólogo y analista político.

Durante la entrevista, Sandoval calificó el resultado como un duro revés para el mandatario estadounidense.

El analista explicó que estas elecciones funcionan como un termómetro de la aprobación de la Administración estadounidense y representan un llamado de atención para la Casa Blanca.

“Estas elecciones sirven casi que como un termómetro para dimensionar un poco la aprobación que ha tenido el Gobierno para con la población estadounidense”, indicó.

Uno de los principales cambios estará en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Aunque Trump continuará en la Presidencia, tendrá que enfrentar una oposición con mayor capacidad de fiscalización y negociación.

El senador estadounidense Jon Ossoff, demócrata por Georgia, interviene durante una celebración la noche electoral. (ERIK S. LESSER/AFP)

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Según el analista, el resultado puso en evidencia las dificultades de los republicanos para conservar el respaldo de distintos sectores de la población. Para Sandoval, la campaña demócrata consiguió acercarse a comunidades que anteriormente habían apoyado a sus adversarios.

“Yo considero que aquí también hay que hacer énfasis en que la campaña política del Partido Demócrata supo llegar justamente a la población más vulnerable, a los latinos, a los migrantes, a la población asiática e incluso a la población rural”, explicó.

Uno de los principales interrogantes ahora es cuánto margen tendrá Trump para desarrollar sus políticas durante los próximos dos años. Sandoval considera que el cambio en el Congreso podría sentirse especialmente en las discusiones presupuestarias y en la fiscalización de las decisiones presidenciales.

“El Congreso de los Estados Unidos aprueba los presupuestos y es justamente ahí donde se van a enfocar y donde creo que puede estar el cambio más próximo”, afirmó.

“Tal vez el tema de los aranceles no cambie tan próximamente, justamente porque son temas en los cuales existe algún tipo de comunión entre la ala demócrata y la ala republicana, pero podría haber cambios a mediano plazo”, agregó.

Ante ese escenario, Sandoval planteó la importancia de que Costa Rica mantenga canales de comunicación con los distintos sectores políticos estadounidenses.

“Es necesario tal vez que nuestros altos mandos mantengan una relación diplomática con el presidente, pero que también vayan pensando en la posibilidad de estrechar lazos con contrarios a Donald Trump”, recomendó.

La política migratoria fue otro de los puntos de la conversación. El analista examinó qué margen podrían tener los demócratas para modificar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como las consecuencias para Centroamérica.

“Tal vez sí veamos un cambio, pero no podemos pensar en un panorama utópico en que la población que se encuentra en un estado de migración irregular vaya a tener tranquilidad. Muchos demócratas han manifestado que sí creen en la figura de ICE, pero no en las formas en que actúa”, advirtió.

Además, conversamos sobre las relaciones de Estados Unidos con China, Venezuela e Irán, la cooperación en materia de seguridad en Centroamérica y las figuras políticas que podrían ganar protagonismo de cara a la próxima contienda presidencial.

Puede ver aquí la conversación completa con el analista Daniel Sandoval en el Facebook de La Nación.