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Revista Dominical

Elecciones de medio período en Estados Unidos: ¿qué cambia para Donald Trump y para Costa Rica?

Daniel Sandoval, politólogo y analista, explica cómo la victoria de la ola demócrata podría reajustar el panorama político

Donald Trump en una actividad de campaña en Kansas.
Donald Trump reconoció que deberá hacer esfuerzos estructurales para sus restantes dos años de mandato. BRENDAN SMIALOWSKI
Jorge Arturo Mora

Las elecciones de medio período en Estados Unidos representan un termómetro político sobre la gestión del presidente Donald Trump y pueden marcar el rumbo de sus últimos dos años en la Casa Blanca.

Para analizar los resultados, el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso y las posibles repercusiones para Costa Rica, en nacion.com conversamos con Daniel Sandoval, politólogo y analista político.

Durante la entrevista, Sandoval calificó el resultado como un duro revés para el mandatario estadounidense.