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Revista Dominical

El orgullo de Costa Rica hoy teme quedarse sin recursos para operar: esto vive el Instituto Clodomiro Picado

Su directora advierte que los recortes al financiamiento universitario pueden debilitar sus pilares

Instituto Clodomiro Picado, serpientes y venenos
Adriana Sánchez es responsable de la revisión de control de calidad en el Clodomiro Picado. Rafael Pacheco Granados
Jorge Arturo Mora