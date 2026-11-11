El drástico impacto del clima bajo estrés: cómo la falta de agua transformó la convivencia entre dos depredadores

Que las sequías modifican mucho más que el paisaje no es sorpresa, pero eso no quiere decir que se puedan prever todos los mecanismos que trastorna. En el Parque Nacional de Doñana, en el sur de España, también cambió la relación entre dos depredadores, pues científicos hallaron que el lince ibérico comenzó a cazar polluelos de milano negro, un ave rapaz con la que había coexistido durante décadas.

El comportamiento, documentado en una investigación publicada el 21 de octubre en la revista Nature, surgió de la combinación de dos factores. Por un lado, la escasez de conejos, una de las principales presas de ambas especies, y por el otro, largos periodos de sequía, que redujeron otras fuentes de alimento.

La población de conejos cayó más de un 70% desde 2013, debido a una nueva variante de la enfermedad hemorrágica del conejo. En condiciones de sequía, además acentuadas en Europa en los últimos años, disminuía la disponibilidad de presas alternativas, como los patos. Ante esa escasez, los linces comenzaron a atacar los nidos de los milanos negros.

Los investigadores analizaron tres décadas de observaciones en un área de 10 kilómetros cuadrados del parque. Revisaron 1.624 nidos y encontraron que la depredación aumentaba cuando coincidían la escasez de conejos y las condiciones de sequía. En un año, los ataques llegaron a eliminar casi la mitad de los polluelos de la población estudiada.

El milano negro es un depredador. (Thomas Kraft/Wikimedia Commons)

Una consecuencia fue algo imprevista. Aparte de la muerte de las crías, los científicos encontraron que los milanos afectados tuvieron menor éxito reproductivo a lo largo de su vida y fueron más propensos a abandonar sus territorios.

Los investigadores también encontraron una asociación entre la disminución de milanos y el aumento de una pequeña ave insectívora, el mochuelo europeo. Es decir, que la sequía terminó por reconfigurar el panorama para cazadores y presas; un trastorno del clima que modificó patrones, más allá del fenómeno estacional.

De acuerdo con los investigadores, el hallazgo muestra cómo los cambios ambientales pueden alterar relaciones entre especies y producir efectos que se extienden por la cadena alimentaria. Por supuesto, los científicos elevan la alarma, pues el cambio climático y las enfermedades pueden transformar las funciones ecológicas de los grandes depredadores y, como en este caso, tener consecuencias extendidas en los ecosistemas.