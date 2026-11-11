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Revista Dominical

El drástico impacto del clima bajo estrés: cómo la falta de agua transformó la convivencia entre dos depredadores

Una investigación publicada en Nature documentó cómo la escasez de conejos y la falta de agua llevaron al lince ibérico a depredar polluelos

Un lince fotografiado en el Parque Nacional de Doñana, España.
Un lince fotografiado en el Parque Nacional de Doñana, España. Fernando Diz
Fernando Chaves Espinach