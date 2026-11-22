Esta semana la agenda incluye cine, pintura, teatro y yoga. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Áncora y Revista Dominical.

Tres horizontes: exposición de escultura

Fecha: del 25 de noviembre hasta el 15 de enero de 2027.

Lugar: Club Unión, San José.

Precio: Gratuito, con reserva.

Detalles: Una exposición colectiva que celebra la trayectoria de los escultores costarricenses Roy F. Rodríguez, Ulises Jiménez Obregón y Emilio Sánchez Rodríguez.

Tres artistas de distintas generaciones cuyas obras ofrecen una mirada profunda a la diversidad y riqueza de la escultura nacional. Sus piezas abordan la naturaleza, la figura humana, las tradiciones populares y la memoria colectiva como expresiones de identidad y emoción, destacando además por llevar el arte más allá de los espacios convencionales para establecer un diálogo directo con el espacio público y la comunidad.

La exposición se inagurará el 25 de noviembre a las 7 p. m., puede reservar escribiendo a laviveraoficina@gmail.com.

Canciones sin fronteras

Fecha: Sábado 28 de noviembre, 6 p. m.

Lugar: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Barrio Escalante.

Precio: Gratuito, con reserva.

Detalles: Concierto a cargo de Luis Ángel Castro para celebrar la paz y la abolición del ejército en Costa Rica. El evento cuenta con cupo limitado a 60 personas; para reservar espacio es necesario registrarse directamente en el Centro (se entregan máximo 2 entradas impresas por persona). Teléfonos de contacto: 2447-2178 y WhatsApp 2445-3320.

Birrí: Entrenamiento y reflexión

Fecha: Del 25 de enero al 5 de febrero del 2027

Lugar: Heredia

Costo de participación: $260.

Detalles: Birrí 2027 será un encuentro de entrenamiento y reflexión que por dos semanas ofrecerá movimiento, danza, investigación y creación. Con Pedro García, Michelle Sánchez, Julia Egorova y José Andrés Álvarez, se explorarán técnicas de fuerza, acrobacia y artes marciales aplicadas. Inscripciones: treshermanosylasabuelas@gmail.com.

Película de la semana: ‘Hemmet’

Dirección: Mattias Johansson Skoglund

Guion: Mattias Johansson Skoglund y Mats Strandberg.

Duración: 87 minutos

Disponible en: Cine Magaly

Reparto: Philip Oros, Anki Lidén, Gizem Erdogan, Lottie Ejebrant, Malin Levanon, Lilly Wahlsteen, Ayan Ahmed, PEter Jankert, Bengt C.W. Carlsson, Janna Granstrom, Emil Brulin.

R¿Qué ocurre cuando alguien regresa de la muerte, pero no vuelve siendo la misma persona? Joel regresa a la casa donde creció para cuidar a su madre, sobreviviente de un grave ictus que la mantuvo clínicamente muerta durante varios minutos. Sin embargo, algo ha cambiado en ella.

Mientras intenta comprender su nueva realidad, Joel comienza a sospechar que su madre no regresó sola del otro lado. Una historia inquietante que convierte el hogar familiar en un territorio de misterio, donde el miedo se instala y lo inexplicable acecha en cada rincón.

El regreso a la casa de la infancia también obliga a Joel a enfrentarse con los recuerdos, las heridas familiares y una convivencia que pronto se vuelve insoportable. Una invitación para quienes disfrutan del terror psicológico y las historias que siguen perturbando mucho después de terminar de leerlas.