Áncora recomienda... película de Godzilla, exposición de mascaradas y teatro de leyendas

Esta semana tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Áncora y Revista Dominical.

Director: Takashi Yamazaki

Duración: 135 minutos

Reparto: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki, Sakura Ando y Miou Tanaka

El título es confuso, pero se trata de la secuela de la película ganadora del Óscar a los mejores efectos visuales,Godzilla minus one. Con esta nueva entrega se establece una subsaga dentro del universo de los monstruos gigantes de Toho.

Una nueva era dedicada a explorar explícitamente temas de la política japonesa desde la perspectiva de los humanos, cuestión a la que la franquicia nunca fue ajena, pero de la que sí se alejó durante varios años. En la primera entrega, los protagonistas lidiaban con el síndrome del superviviente tras perder a sus compañeros y familiares en un ataque de Godzilla, metáfora de los bombardeos nucleares de la Segunda Guerra Mundial.

La secuela se ubica en 1949, con el Japón de la posguerra tratando de reconstruirse durante la ocupación estadounidense. Pero estos no son los únicos extranjeros con los que tendrán que lidiar: al elenco de kaijus se suma King Ghidorah, la hidra del espacio exterior y antagonista recurrente de la franquicia, que obligará a los humanos a buscar un aliado en Godzilla.

Del taller a la fiesta: Exposición de máscaras tradicionales

Fecha: Hasta el 6 de noviembre, de 8 a. m. a 4 p. m.

Lugar: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

Precio: Gratuito.

Detalles: En el marco de la celebración del Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense del 31 de octubre, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferreral (costado norte de la Parroquia de San Ramón) se llenará de color, tradición y fantasía con la exposición “Del taller a la fiesta: Exposición de máscaras tradicionales”.

Se trata de una exposición que reúne 19 piezas representativas del arte mascarero de Occidente, elaboradas por el artesano naranjeño Carlos Esquivel Ulate, conocido como “Caría”, y su familia.

La exposición incluye personajes tradicionales como La Cegua, el Diablo, la Bruja y el Toro. Esta muetra tiene como obejtivo preservar y destacar esta expresión del patrimonio cultural costarricense

Conversatorio teatralizado: Voces, sabores y leyendas

Conversatorio teatralizado: Voces, sabores y leyendas de La Red Cantonal de Mujeres Migrantes de Heredia (Migra-Crece). ( Red Cantonal de Mujeres Migrantes de Heredia (Migra-Crece)/Red Cantonal de Mujeres Migrantes de Heredia (Migra-Crece))

Fecha: Viernes 6 de noviembre 2026, de 2 p. m. a 4 p. m.

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales - UCR

Precio: Gratuita.

Detalles: Una puesta en escena de 7 mujeres migrantes que han llegado a Costa Rica con maletas llenas de voces, sabores y leyendas. Ellas comparten sus vivencias e historias compartidas. Es el resultado de un proyecto de la Red Cantonal de Mujeres Migrantes de Heredia.

Cartas a Mita

Fecha: Viernes 6 de noviembre, 8 p. m.

Lugar: Teatro de Marcia y María, ubicado en avenida 8, San José

Precio: General ¢10.339. Menores de 12 años ¢5.339

Detalles: Una comedia que viaja por los recuerdos de Diestre y Mita, personajes de Marcia Saborío y María Torres, a través de las cartas que intercambiaron cuando Diestre dejó Turrujal para comenzar una nueva vida en San José. La obra rinde homenaje al amor de una madre y la añoranza de volver a casa.