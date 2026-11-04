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Áncora recomienda... película de Godzilla, exposición de mascaradas y teatro de leyendas

Saque su libreta y agende todos estos encuentros artísticos imperdibles

Godzilla minus cero (2026) la nueva película japones del famoso kaiju.
Godzilla minus cero (2026) la nueva película japones del famoso kaiju. Toho Studios
Sebastián Cobb Araya

Esta semana tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Áncora y Revista Dominical.

Película ‘Godzilla minus zero’

Director: Takashi Yamazaki