Áncora recomienda... Filme sobre Stallone, Don Quijote en títeres y más

Esta semana la agenda incluye cine, pintura, teatro y yoga. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Áncora y Revista Dominical.

Don Quijote, entre títeres y animales

Fecha: 16 y 17 de noviembre, 10 a. m. y 7 p. m.

Lugar: Aula Magna, UCR.

Precio: Gratuito.

Detalles: La Filarmónica Joven de Colombia y la compañía española Per Poc presentan Un carnaval con Don Quijote, entre títeres y animales, un espectáculo que reúne música, danza y marionetas creadas en Costa Rica. Los títeres incorporan técnicas y materiales de pueblos originarios y representan parte de la biodiversidad costarricense, en un encuentro entre música, creación escénica y saberes tradicionales.

SOBREVIVIENDO

Fecha: Inauguración 27 de noviembre, 7 p. m.

Lugar: Centro de la Imagen en Rebobina, Barrio Escalante.

Precio: Gratuito.

Detalles: Con la curaduría de Adrián Arias, esta muestra plantea un abordaje sobre el cotidiano al mirarlo a través del lente fotográfico: la vida no responde a una entidad uniforme o estática, sino que se mueve y transforma en el encuentro con los demás. A través de ejes como la nostalgia, la apropiación del entorno, el rescate de la memoria, la vivencia del espacio propio y el luto, la fotografía documental actúa como un receptáculo de resistencia frente a visiones homogéneas de la sociedad. La muestra contará con imágenes de Hans Araya, Marianela Azofeifa, Gabriela Castro, Alonso Chaves, Jimmy Cukier, Yosimar Fuentes, Annette Miralles, Laura Rodríguez, Andrea Vara y Diego Gamboa.

Birrí: Entrenamiento y reflexión

Fecha: Del 25 de enero al 5 de febrero del 2027

Lugar: Heredia

Costo de participación: $260.

Detalles: Birrí 2027 será un encuentro de entrenamiento y reflexión que por dos semanas ofrecerá movimiento, danza, investigación y creación. Con Pedro García, Michelle Sánchez, Julia Egorova y José Andrés Álvarez, se explorarán técnicas de fuerza, acrobacia y artes marciales aplicadas. Inscripciones: treshermanosylasabuelas@gmail.com.

‘Yo soy Rocky’

Dirección: Peter Farrelly

Escritura: Peter Gamble

Duración: 128 minutos

Disponible en: Cine Magaly

Reparto: Anthony Ippolito (Sylvester Stallone), AnnaSophia Robb (Sasha Czack), Matt Dillon (Frank Stallone Sr.), Stephan James (Carl Weathers), Kiki Seto (Talia Shire).

Rocky regresa al cine, más o menos... Esta nueva película sigue a un joven Sylvester Stallone (interpretado por Anthony Ippolito), un actor entonces desconocido más allá del cine porno softcore.

Somos testigos de su lucha contra la pobreza y las aspiraciones por la fama en la década de 1970.Inspirado tras ver una pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, escribe de forma frenética el guion de Rocky, la historia definitiva de un perdedo con un gran corazón.

Aunque los ejecutivos de los estudios de Hollywood se enamoran del guion y le ofrecen importantes sumas de dinero por los derechos, Stallone se niega a venderlo a menos que le permitan protagonizar la película. La trama narra el difícil y arriesgado camino del actor para lograr sacar adelante el proyecto y conservar el rol estelar.