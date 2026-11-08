Áncora recomienda... exposición de pinturas sobre ‘renacer’, Eric Le Reste en Costa Rica y mucho más

Esta semana la agenda incluye cine, pintura, teatro y yoga. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Áncora y Revista Dominical.

Primetime (2026)

Dirección: Lance Oppenheim

Escritura: Ajon Singh, Luke Dittrich

Duración: 109 minutos

Disponible en: AppleTV

La película está basada en el reality show estadounidense “Atrapar a un depredador”, en el que el presentador Chris Hansen atraía a pedófilos usando perfiles falsos de menores para emboscarlos con la policía. El filme cuenta una versión ficcionalizada de la vida de Hansen (Robert Pattinson) y su equipo de producción (Merrit Wever, Skyler Gisondo). Se trata del primer largometraje de ficción del aclamado documentalista Lance Oppenheim, quien utiliza el polémico programa de televisión para hablar sobre la sociedad de hipervigilancia y punitivismo que surgió en Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas.

La obra explora las distintas capas de performatividad de las personas y lo que intentan esconder. Se destaca la actuación de Pattinson que interpreta a Hansen con modismos exagerados para demostrar que vive diluido en una eterna actuación. Asimismo, aspectos técnicos como la fotografía también se presentan de manera exagerada para mostrar el mundo mediático en el que viven los personajes.

Primetime (2026) película protagonizada por Robert Pattinson. (A24/A24)

Exposición: Renacer a través del arte

Veinte artistas exploran la temática de resiliencia en la muestra 'Renacer'. (JOHN DURAN/John Durán)

Fecha: Hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Lugar: Biblioteca Nacional.

Precio: Gratuito.

Detalles: Veinte artistas presentan una muestra autogestionada que aborda la temática del renacer a través de momentos de inflexión en sus vidas inspirados por la superación de problemas de salud física o mental. Cada pieza tiene adjunto un contacto, para que quien desee adquirirlas.

Obra de teatro: Las malcriadas

Fecha: Sábado 14 de noviembre, 7 p. m.

Lugar: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela.

Precio: Gratuito.

Detalles: El Grupo de Teatro Institucional Dejando Huella presenta la obra Las malcriadas. Una puesta en escena que reúne nueve relatos de mujeres costarricenses que desafiaron las normas sociales de su época y se abrieron camino en una sociedad marcada por desigualdades. A través de sus historias de lucha, trabajo y perseverancia, la obra rinde homenaje a mujeres que alzaron su voz, rompieron barreras y contribuyeron a crear espacios de libertad, respeto y crecimiento para otras mujeres. La adaptación libre para teatro está a cargo de Ana Beatriz Morales Mora y se basa en el libro Las malcriadas: historias de mujeres que se salieron del canasto, del escritor Alfredo González Campos.

Eric Le Reste en Costa Rica

Fecha: Lunes 16 y jueves 19 de noviembre.

Lugar: Barrio Escalante, San José.

Precio: Gratuito.

Detalles: El periodista canadiense Eric Le Reste visitará Costa Rica y compartirá sus conocimientos y experiencias sobre la meditación Raja Yoga. En una charla abierta el lunes 16 de noviembre, a las 7 p. m., en la sede de Brahma Kumaris Costa Rica, en Barrio Escalante, San José. Esto será en el auditorio del Museo Calderón Guardia, en Barrio Escalante, a las 6:30 p. m.