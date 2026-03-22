Revista Dominical

Activista del río San Juan: ‘Régimen Ortega-Murillo es cómplice de la minería ilegal en la frontera de Nicaragua y Costa Rica’

Ambientalista nicaragüense detalla cómo la red de concesiones chinas en Nicaragua incentiva el saqueo de oro y el contrabando en frontera de Costa Rica

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Por Julián Navarrete Silva
Amaru Ruiz, biólogo y presidente de Fundación del Río
Amaru Ruiz, biólogo y presidente de Fundación del Río. (JOHN DURAN/John Durán)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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