¿Yerlan Sosa se irá pronto al extranjero? Esto dicen Carlos Vela y Joseph Joseph

Yerlan Sosa es uno de esos talentos con toda la pinta de que no durará mucho en el fútbol nacional, pues el lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense ya captó la atención de cazatalentos.

De hecho, el jueves pasado, el representante del futbolista, José Luis Rodríguez, acudió al Estadio Alejandro Morera Soto junto a personeros del Inter Miami y del Sturm Graz (Austria).

¿Cuánto tiempo seguirá en el país? Esa pregunta se la formularon al gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en la previa del clásico nacional.

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