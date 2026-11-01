¿Yerlan Sosa se irá pronto al extranjero? Esto dicen Carlos Vela y Joseph Joseph

Yerlan Sosa es uno de esos talentos con toda la pinta de que no durará mucho en el fútbol nacional, pues el lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense ya captó la atención de cazatalentos.
De hecho, el jueves pasado, el representante del futbolista, José Luis Rodríguez, acudió al Estadio Alejandro Morera Soto junto a personeros del Inter Miami y del Sturm Graz (Austria).
¿Cuánto tiempo seguirá en el país? Esa pregunta se la formularon al gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en la previa del clásico nacional.
“No es el momento adecuado para hablar sobre eso. Obviamente nos da mucho gusto, creo que uno de los pilares del proyecto de Liga Deportiva Alajuelense es el trabajo formativo y que salgan los chicos.
”Que despunten, aparezcan en Primera y lo hagan de la manera en la que lo está haciendo Yerlan nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y confirma el gran trabajo que viene haciendo el club desde hace mucho tiempo”, expresó Carlos Vela en Monumental.
Pero cree que hoy el muchacho de 18 años oriundo de Fray Casiano de Puntarenas tiene que enfocarse en hacer lo suyo en la cancha, con los pies en la tierra.
“Después, todo eso se definirá más adelante, él tiene que enfocarse en mantener y seguir mejorando su rendimiento, en seguir aprendiendo, en seguir creciendo y el fútbol y Dios pone todo en su lugar todo el tiempo”, apuntó Carlos Vela.
Minutos después, el presidente de la Liga, Joseph Joseph, también brindó unas palabras a los medios de comunicación en la previa del clásico y no faltó la consulta sobre el caso de Yerlan Sosa.
“A hoy no hay nada concreto, es cierto, hay gente preguntando, hay gente viendo, es normal y cuando llegue una propuesta concreta la analizaremos. Soy comedido con eso, cualquiera puede preguntar, pero cuando haya una propuesta, ahí es diferente la cosa”, afirmó Joseph Joseph en Columbia.
El jerarca rojinegro recordó que él llegó al semillero rojinegro desde los 10 años, que es un talento formado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
“Nos pone felices el verlo en estas instancias, participando en este tipo de partidos”, reiteró Joseph Joseph, a pocos minutos del clásico entre Saprissa y Alajuelense, en el que Yerlan Sosa es titular.
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