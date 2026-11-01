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¿Yerlan Sosa se irá pronto al extranjero? Esto dicen Carlos Vela y Joseph Joseph

Al lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense ya lo siguen cazatalentos del extranjero

Yerlan Sosa es titular en el clásico de este 1.° de noviembre entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.
Yerlan Sosa es titular en el clásico de este 1.° de noviembre entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026. Fanny Tayver Marín
Fanny Tayver Marín

Yerlan Sosa es uno de esos talentos con toda la pinta de que no durará mucho en el fútbol nacional, pues el lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense ya captó la atención de cazatalentos.

De hecho, el jueves pasado, el representante del futbolista, José Luis Rodríguez, acudió al Estadio Alejandro Morera Soto junto a personeros del Inter Miami y del Sturm Graz (Austria).

¿Cuánto tiempo seguirá en el país? Esa pregunta se la formularon al gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en la previa del clásico nacional.