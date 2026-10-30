La inesperada confesión de Óscar Ramírez sobre Yerlan Sosa

Yerlan Sosa con 18 años juega como si tuviera años de experiencia y a Óscar Ramírez le agrada ver lo que pasa con este juvenil de Liga Deportiva Alajuelense.

En la conferencia de prensa que brindó el Macho tras la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el técnico rojinegro habló del futbolista y dijo que no juega solo de lateral, sino que también puede desempeñarse en varias posiciones.

“Antes de que Bryan Ruiz lo pusiera, yo lo llevé a un entrenamiento, hicimos unos rondos (entrenamiento con los jugadores en un círculo y uno o dos en el centro) y yo sentí que los jugadores grandes dijeron que este carajillo tiene técnica.

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