La inesperada confesión de Óscar Ramírez sobre Yerlan Sosa

Yerlan Sosa con 18 años juega como si tuviera años de experiencia y a Óscar Ramírez le agrada ver lo que pasa con este juvenil de Liga Deportiva Alajuelense.
En la conferencia de prensa que brindó el Macho tras la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el técnico rojinegro habló del futbolista y dijo que no juega solo de lateral, sino que también puede desempeñarse en varias posiciones.
“Antes de que Bryan Ruiz lo pusiera, yo lo llevé a un entrenamiento, hicimos unos rondos (entrenamiento con los jugadores en un círculo y uno o dos en el centro) y yo sentí que los jugadores grandes dijeron que este carajillo tiene técnica.
”Es un muchacho tranquilo, yo lo veo y hemos hablado que ojo lo que se viene, porque se le puede subir, pero yo lo veo muy ubicado, lo veo como un muchacho tranquilo. Es una esencia rural y se sabe manejar”, indicó Óscar Ramírez.
Después de pronunciar eso, el mismo lanzó esta pregunta: ¿Por qué él juega de esa manera? Y seguidamente la respondió, con una confesión inesperada incluida.
“El trabajo del CAR, ha jugado en selecciones menores y es el penalero en su selección. Es más, si había penales, él iba de tercero, porque hay que verlo cómo gira el cuerpo, cómo engaña y toda esa alimentación de liga menor es lo que lo ha llevado a comportarse como lo está haciendo y ojalá que volvamos a retomar esto de que vayamos a mundiales menores”, afirmó Óscar Ramírez.
Giancarlo González también se refirió a Yerlan Sosa cuando brindó declaraciones en zona mixta.
“Él tiene un gran crecimiento, se le nota la madurez y lo ha demostrado en los partidos con la Liga y la Selección. Es importante que mantenga los pies en la tierra, que sea humilde y que no se conforme.
”Que piense en grande, en un Mundial, en ir afuera. Esos son los consejos que se le pueden dar a un jugador como él, que siga con los pies en la tierra”, destacó Pipo.
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