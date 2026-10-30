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Puro Deporte

La inesperada confesión de Óscar Ramírez sobre Yerlan Sosa

Óscar Ramírez tenía un plan con Yerlan Sosa que posiblemente nadie hubiese pensado

Óscar Ramírez presentará una alineación con cambios en el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón.
Óscar Ramírez recibe preguntas sobre Yerlan Sosa prácticamente en todas las conferencias de prensa. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Yerlan Sosa con 18 años juega como si tuviera años de experiencia y a Óscar Ramírez le agrada ver lo que pasa con este juvenil de Liga Deportiva Alajuelense.

En la conferencia de prensa que brindó el Macho tras la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el técnico rojinegro habló del futbolista y dijo que no juega solo de lateral, sino que también puede desempeñarse en varias posiciones.

“Antes de que Bryan Ruiz lo pusiera, yo lo llevé a un entrenamiento, hicimos unos rondos (entrenamiento con los jugadores en un círculo y uno o dos en el centro) y yo sentí que los jugadores grandes dijeron que este carajillo tiene técnica.