Yendrick Ruiz responde si le gustaría ser entrenador de Herediano en 2027

Aunque originalmente Jafet Soto, entrenador y presidente del club, iba a atender a los medios de comunicación, finalmente fue Ruiz quien asistió a la conferencia, sin que existiera mayor explicación al respecto.
Uno de los principales temas fue conocer quién será el estratega rojiamarillo para el Clausura 2027, certamen que inicia en enero.
Al ser consultado sobre si le gustaría pasar de asistente a timonel, el exdelantero aseguró que, aunque se está preparando, todavía no está en sus planes sentarse en el banquillo florense.
“Yo me estoy preparando, yo estoy haciendo todo para poder estar al 100%, para poder tener la claridad a la hora de tomar esa decisión, pero por el momento no es una opción ser el entrenador del Herediano”, afirmó el exfutbolista.
Además, Ruiz también habló de la posibilidad que tiene el conjunto rojiamarillo de clasificar y aseguró que, mientras las matemáticas todavía alcancen, darán todo en la cancha.
“Sabemos en la posición que estamos, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos la cantidad de puntos que nos quedan. Mientras tengamos opción matemática vamos a luchar hasta el final en busca de la clasificación, pero si la clasificación no se nos da también sabemos que en la parte de la tabla que estamos, tenemos que subir”, comentó el asistente florense.
Por último, consideró importante que el equipo escale en la tabla de posiciones no solo por el certamen actual, sino también para entrar en competencia internacional el próximo año.
“También está el tema de la tabla general para los torneos internacionales. Tenemos la mentalidad de que estos cuatro partidos que nos quedan, hacer las cosas de la mejor manera posible, buscar ganar todos los partidos”, dijo Ruiz.
Luego de un mal arranque de campeonato —que provocó la destitución primero de José Giacone y luego de Paulo Wanchope—, los rojiamarillos marchan octavos del certamen nacional, a ocho puntos de zona de clasificación a falta de 12 por disputarse.