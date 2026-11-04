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Yendrick Ruiz responde si le gustaría ser entrenador de Herediano en 2027

Yendrick Ruiz, asistente técnico de Herediano, contestó si quiere convertirse en entrenador florense y habló de la situación del club

Yendrick Ruiz aseguró que no planea ser entrenador de Herediano para el próximo torneo. En la foto, Ruiz durante una conferencia de prensa.
Yendrick Ruiz aseguró que no planea ser entrenador de Herediano para el próximo torneo. En la foto, Ruiz durante la conferencia de prensa de este miércoles en el Estadio Carlos Alvarado. Alejandro Cerdas
Alejandro Cerdas

Yendrick Ruiz, asistente técnico de Herediano, atendió a la prensa en la previa del partido entre los florenses y Saprissa por la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026, que se disputará el jueves.

Aunque originalmente Jafet Soto, entrenador y presidente del club, iba a atender a los medios de comunicación, finalmente fue Ruiz quien asistió a la conferencia, sin que existiera mayor explicación al respecto.

Uno de los principales temas fue conocer quién será el estratega rojiamarillo para el Clausura 2027, certamen que inicia en enero.