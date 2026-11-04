Yendrick Ruiz responde si le gustaría ser entrenador de Herediano en 2027

Yendrick Ruiz, asistente técnico de Herediano, atendió a la prensa en la previa del partido entre los florenses y Saprissa por la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026, que se disputará el jueves.

Aunque originalmente Jafet Soto, entrenador y presidente del club, iba a atender a los medios de comunicación, finalmente fue Ruiz quien asistió a la conferencia, sin que existiera mayor explicación al respecto.

Uno de los principales temas fue conocer quién será el estratega rojiamarillo para el Clausura 2027, certamen que inicia en enero.

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