La Selección de Costa Rica continúa sufriendo ante Argentina.

El cuadro patrio vivió, al minuto 48, el gol de Franco Mastantuono, volante de la Fiorentina de Italia, quien ingresó en el segundo tiempo y, en los primeros tres minutos, marcó de pierna izquierda.

La Albiceleste castigó a Costa Rica con cuatro goles en la primera parte y, al inicio del complemento, llegó la quinta diana.

Al minuto 66 de partido Costa Rica está perdiendo 5 a 0 contra Argentina.