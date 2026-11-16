Bryan Ruiz le manda fuerte ‘filazo’ a uno de sus jugadores de la Selección: ‘Me faltó muchísimo, lo hablé con él’

No es común que los entrenadores de fútbol critiquen a sus jugadores en público, pero Bryan Ruiz, técnico de la Selección de Costa Rica, no tuvo reparos en cuestionar el aporte de Josimar Alcócer en el duelo amistoso ante Ecuador.

“Carlos Mora es muy intenso y por eso juega en Europa, (pero) de Josimar Alcócer me faltó muchísimo, lo hablé muy bien con él, acá tiene que hacer diferencia”, afirmó Ruiz en conferencia de prensa este lunes en Córdoba, donde la Tricolor se enfrentará a Argentina el martes como parte de la Fecha FIFA.

“Él (Alcócer) es referente y en su club lo está haciendo muy bien, por lo que debe hacer diferencia; Carlos Mora sí lo hizo”, amplió el timonel.

Ruiz también puso el ejemplo de otro legionario que sí destacó en el compromiso ante los ecuatorianos. “Manfred Ugalde es un jugadorazo, se junta bien, la gente que juega con él debe juntarse e ir con esa intensidad. Los de afuera (extremos ofensivos) tienen que hacer diferencia, tienen que ser más atrevidos”.

Josimar Alcócer practicó el domingo pasado en Córdoba, Argentina, donde la Selección de Costa Rica enfrentará este martes a la Albiceleste en un amistoso. (Fedefútbol/Cortesía)

Luego el entrenador retomó el caso de Alcócer: “A Josi el partido le costó, pero debe mejorar y ya lo estamos trabajando con él”.

Y para rematar, lanzó una advertencia general: “Aquí en Selección juega el que me demuestra, aquí no se va a jugar por nombres”.

Alcócer, de 22 años, es figura del Sparta Praga de República Checa y juega como titular indiscutible en la Tricolor desde el fallido proceso hacia el Mundial 2026.