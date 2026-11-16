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Puro Deporte

Bryan Ruiz le manda fuerte ‘filazo’ a uno de sus jugadores de la Selección: ‘Me faltó muchísimo, lo hablé con él’

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, cuestionó el rendimiento de uno de sus jugadores en el partido ante Ecuador

Esta fue la alineación titular de la Selección de Costa Rica ante Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Esta fue la alineación titular de la Selección de Costa Rica ante Ecuador. Bryan Ruiz fue muy crítico con uno de sus jugadores. ARMANDO PRADO
Esteban Valverde