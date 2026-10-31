Wyzangel, hija de Wílmer López, conmueve al Pato con sus palabras: vea el emotivo mensaje

Wyzangel López integra el equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense y quien la hizo debutar en Primera División fue nada más y nada menos que su propio papá, Wílmer López.

Hoy ella tiene como técnico a Kenneth Barrantes, mientras que el ídolo rojinegro le dio el sí a Bryan Ruiz para acompañarlo como asistente técnico en la Selección de Costa Rica.

La hija de Wílmer tenía mucho que decir y trató de que ese mensaje que le salió del corazón fuera especial. Y vaya que lo logró, porque eso se refleja en lo que respondió el Pato: “Te amo, mi amor, y gracias por esas palabras”.

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