Wyzangel, hija de Wílmer López, conmueve al Pato con sus palabras: vea el emotivo mensaje

Wyzangel López integra el equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense y quien la hizo debutar en Primera División fue nada más y nada menos que su propio papá, Wílmer López.
Hoy ella tiene como técnico a Kenneth Barrantes, mientras que el ídolo rojinegro le dio el sí a Bryan Ruiz para acompañarlo como asistente técnico en la Selección de Costa Rica.
La hija de Wílmer tenía mucho que decir y trató de que ese mensaje que le salió del corazón fuera especial. Y vaya que lo logró, porque eso se refleja en lo que respondió el Pato: “Te amo, mi amor, y gracias por esas palabras”.
¿Qué le dijo Wyzangel? La futbolista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, dedicado a su papá, que inicia así: “De todas las cosas bonitas que me ha regalado el fútbol, una de las más especiales ha sido tenerte como entrenador. Doy gracias a Dios por permitirme cumplir uno de mis sueños y por regalarme la oportunidad de aprender tanto de ti”.
En el mensaje, Wyzangel señala lo bonito que ha sido compartir la cancha con él, aprender de él y vivir tantos momentos que siempre llevará en su corazón.
“Más allá de ser mi papá, tuve el privilegio de tenerte como entrenador y de conocer de cerca la pasión, la entrega y el amor con que haces lo que tanto te gusta”, apuntó.
También le dijo que sabe que, así como ella, cada una de las jugadoras de Alajuelense que tuvo la oportunidad de ser entrenada por él se lleva algo bonito, porque hay personas que dejan huella, y está convencida de que el Pato es una de ellas.
“Hoy me llena el corazón de orgullo verte asumir este nuevo reto. Sé cuánto amas esto y no tengo dudas de que te mereces esta oportunidad más que nadie.
”¡Qué orgullo tan grande verte crecer y qué felicidad poder decir que eres mi papá! Siempre voy a estar orgullosa de ti y apoyándote en cada paso que des. Te amo mucho, pa”, concluyó Wyzangel López.
Por cierto, que Bryan Ruiz acudió junto a Wílmer López y otros integrantes del cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica al Estadio Alejandro Morera Soto el jueves pasado.
Ahí observaron el comportamiento de los jugadores en el partido entre Alajuelense y Motagua, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.