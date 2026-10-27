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Puro Deporte

Alajuelense se lo dice todo a Wílmer López en emotivo mensaje tras su salida del club

Esta no fue una despedida fácil para Alajuelense, que ve partir a Wílmer López para asumir otro reto profesional

Bryan Ruiz asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica y Wílmer López es su mano derecha en el cuerpo técnico.
Bryan Ruiz asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica y se llevó a Wílmer López como una mano derecha. Prensa FCRF
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense primero se despidió de Bryan Ruiz, quien asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica; pero también difundió un mensaje lleno de sentimiento ahora que Wílmer López deja el club para ser asistente técnico en la Tricolor.

Dicen que las despedidas nunca son fáciles y pareciera que esta mucho menos, pero la Liga lo hizo con un comunicado en el empieza diciendo que Wílmer López es sinónimo de historia, identidad y sentimiento rojinegro.

El club detalló que el ídolo, en su etapa como director técnico del equipo femenino, marcó una época de grandes éxitos, con la obtención de nueve campeonatos nacionales, dos Supercopas y tres coronas Interclubes de Uncaf.