Alajuelense se lo dice todo a Wílmer López en emotivo mensaje tras su salida del club

Liga Deportiva Alajuelense primero se despidió de Bryan Ruiz, quien asumió la dirección técnica de la Selección de Costa Rica; pero también difundió un mensaje lleno de sentimiento ahora que Wílmer López deja el club para ser asistente técnico en la Tricolor.
Dicen que las despedidas nunca son fáciles y pareciera que esta mucho menos, pero la Liga lo hizo con un comunicado en el empieza diciendo que Wílmer López es sinónimo de historia, identidad y sentimiento rojinegro.
El club detalló que el ídolo, en su etapa como director técnico del equipo femenino, marcó una época de grandes éxitos, con la obtención de nueve campeonatos nacionales, dos Supercopas y tres coronas Interclubes de Uncaf.
La Liga le destaca al Pato que contribuyó al crecimiento y consolidación de un proyecto que ha hecho historia en el fútbol costarricense y, asegura que su legado, tanto dentro como fuera de la cancha, permanecerá como parte fundamental de la institución; porque hoy, ese camino toma un nuevo rumbo.
Alajuelense indicó que ante su salida, anunciará oportunamente el entrenador o entrenadora para el primer equipo femenino, con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo y mantener los niveles de competitividad que caracterizan a las leonas.
“Recibimos esta noticia con sentimientos de gratitud y un inmenso orgullo. Ver a dos referentes de nuestra organización asumir juntos la responsabilidad de representar al país es también un reconocimiento a sus trayectorias y al aporte que han realizado al fútbol nacional”, se lee en el pronunciamiento de Alajuelense.
Además, indicó que hay personas que dejan huella en una institución; pero que otras, como Wílmer, se convierten en parte de su identidad.
“Gracias, Pato, por tantos años de entrega, por las alegrías compartidas y por representar siempre con dignidad el escudo que tanto amamos. Te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío”, apuntó Alajuelense.
En el cuerpo técnico de Bryan Ruiz, Wardy Alfaro también tiene un lugar, pero él se integrará a la Sele en enero próximo.
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