Esto le dijo Alajuelense a Bryan Ruiz horas antes de su presentación como técnico de la Selección de Costa Rica

Liga Deportiva Alajuelense se despidió de Bryan Ruiz y le dedicó un emotivo mensaje horas antes de que este martes 27 de octubre hable por primera vez como director técnico de la Selección de Costa Rica.
Porque será a las 12:30 p. m. cuando la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) haga la conferencia para la presentación oficial del hombre que asumió las riendas del banquillo patrio.
“Para el club es motivo de enorme orgullo que Bryan, uno de los grandes referentes de nuestra historia y del fútbol costarricense, tenga la oportunidad de asumir esta importante responsabilidad al frente de la Selección Nacional.
”Bryan representa los valores, el profesionalismo, el liderazgo y el sentido de pertenencia que promovemos en LDA. Su legado trasciende lo realizado dentro de la cancha y deja una huella imborrable en nuestra historia”, destacó Alajuelense en su pronunciamiento.
En ese escrito, la Liga dice que le agradece profundamente su compromiso, dedicación y entrega durante cada una de las etapas en las que defendió los colores rojinegros.
Alajuelense añadió que a todos en el club los llena de satisfacción verlo emprender este nuevo camino con la Tricolor.
“Convencidos de que aportará toda su experiencia, conocimiento y calidad humana al servicio del fútbol costarricense. Hoy no solo despedimos a un referente de nuestra institución.
”Celebramos que uno de los nuestros asuma el desafío de representar a todo un país. Bryan, gracias por tanto. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Esta siempre será tu casa”, detalló la Liga.