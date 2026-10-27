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Esto le dijo Alajuelense a Bryan Ruiz horas antes de su presentación como técnico de la Selección de Costa Rica

Vea el emotivo mensaje de Alajuelense a Bryan Ruiz

Bryan Ruiz
Alajuelense le dijo a Bryan Ruiz que el club siempre será su casa. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense se despidió de Bryan Ruiz y le dedicó un emotivo mensaje horas antes de que este martes 27 de octubre hable por primera vez como director técnico de la Selección de Costa Rica.

Porque será a las 12:30 p. m. cuando la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) haga la conferencia para la presentación oficial del hombre que asumió las riendas del banquillo patrio.

“Para el club es motivo de enorme orgullo que Bryan, uno de los grandes referentes de nuestra historia y del fútbol costarricense, tenga la oportunidad de asumir esta importante responsabilidad al frente de la Selección Nacional.