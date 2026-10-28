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Puro Deporte

Wílmer López dio noticia sobre los primeros partidos que verá Bryan Ruiz como seleccionador de Costa Rica

Wílmer López, asistente técnico de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica, confirmó quiénes irán al clásico del próximo domingo

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz junto a Wílmer López en su presentación como entrenador de la Selección de Costa Rica en el Banco Popular en San José. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz comenzará a asistir a los estadios como seleccionador de Costa Rica este fin de semana. Wílmer El Pato López, uno de sus asistentes técnicos, adelantó dónde estarán presentes durante la próxima jornada de la Primera División.

Existía expectativa por saber si Wílmer, aficionado de Alajuelense y leyenda de la institución rojinegra, estaría en el estadio Ricardo Saprissa el domingo a las 4 p. m. para observar el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Sin embargo, el asistente no estará presente en ese encuentro.

Durante la presentación de Bryan Ruiz como seleccionador, López reveló que, según las designaciones realizadas por el nuevo entrenador, él irá el sábado al estadio Puente Piedra, en Grecia, para observar el partido entre Sporting y Herediano.