Wílmer López dio noticia sobre los primeros partidos que verá Bryan Ruiz como seleccionador de Costa Rica

Bryan Ruiz comenzará a asistir a los estadios como seleccionador de Costa Rica este fin de semana. Wílmer El Pato López, uno de sus asistentes técnicos, adelantó dónde estarán presentes durante la próxima jornada de la Primera División.
Existía expectativa por saber si Wílmer, aficionado de Alajuelense y leyenda de la institución rojinegra, estaría en el estadio Ricardo Saprissa el domingo a las 4 p. m. para observar el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Sin embargo, el asistente no estará presente en ese encuentro.
Durante la presentación de Bryan Ruiz como seleccionador, López reveló que, según las designaciones realizadas por el nuevo entrenador, él irá el sábado al estadio Puente Piedra, en Grecia, para observar el partido entre Sporting y Herediano.
“Está el clásico del domingo, pero no puedo ir porque mi esposa cumple 50 años el mismo día del partido y voy a estar con ella. Entre lo poco que hablamos, el domingo va a ir Bryan con Christian (Bolaños), y Bryan y yo iremos el sábado a Grecia, al partido entre Sporting y Herediano”, dijo López.
El Pato aseguró que está muy comprometido con Ruiz, especialmente por la forma en que el exjugador se ha referido a lo que puede aportar al cuerpo técnico.
“Me siento muy halagado por las palabras que dijo Bryan hacia mi persona. El compromiso es ayudar al país futbolísticamente hablando, conseguir los objetivos que nos hemos planteado y aquí estamos todos para colaborar, que Bryan guíe el barco y ojalá llevarlo a buen puerto”, declaró.
Wílmer López llega a la Selección de Costa Rica después de conquistar nueve campeonatos nacionales de la Primera División femenina como entrenador de Alajuelense.
“De mi parte tendrá una persona leal, honrada, honesta, que siempre le estará cuidando las espaldas. Recuerdo que le puse varios goles; ahora me toca asistirlo en la parte técnica, táctica y ayudarlo a que tome buenas decisiones, llevar al equipo a triunfar”, concluyó López sobre su incorporación al cuerpo técnico de Ruiz.