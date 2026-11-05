Wálter ‘Paté’ Centeno se ganó una increíble tarjeta amarilla: vea lo que le dijo al árbitro

San Carlos obtuvo una valiosa victoria como visitante este miércoles en Puntarenas. Pero el juego en el Estadio Miguel Ángel Lito Pérez dejó una curiosa anécdota por la tarjeta amarilla que se ganó el entrenador norteño Wálter Paté Centeno.

En el segundo tiempo, cuando los Toros resistían los embates porteños en busca del empate, el árbitro central Juan Gabriel Calderón se acercó a la banda para mostrarle a Centeno una tarjeta amarilla por reclamos.

En ese momento, según registra la trasmisión de Fox, Paté le dijo: “Sus ojos son muy feos”, en referencia a las miradas que supuestamente le hizo el central.

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