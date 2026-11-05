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Wálter ‘Paté’ Centeno se ganó una increíble tarjeta amarilla: vea lo que le dijo al árbitro

El entrenador de San Carlos, Wálter Centeno, fue amonestado y tuvo una curiosa interacción con el árbitro Juan Gabriel Calderón

23 de agosto de 2026. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense juega contra la Asociación Deportiva San Carlos en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura de la Liga Promérica. Otro dato relevante del juego es el retiro oficial del delantero Jonathan McDonald del fútbol. En la foto: Ismael Rescalvo técnico de la liga y Walter Centeno de San Carlos. Retiro del jugador Jonathan Mcdonald. Jugadas relevantes del partido. Foto: Albert Marin
Wálter Centeno, aquí en un partido del actual campeonato. El técnico de San Carlos se ganó una curiosa tarjeta amarilla ante Puntarenas. Albert Marin
Fanny Tayver Marín

San Carlos obtuvo una valiosa victoria como visitante este miércoles en Puntarenas. Pero el juego en el Estadio Miguel Ángel Lito Pérez dejó una curiosa anécdota por la tarjeta amarilla que se ganó el entrenador norteño Wálter Paté Centeno.

En el segundo tiempo, cuando los Toros resistían los embates porteños en busca del empate, el árbitro central Juan Gabriel Calderón se acercó a la banda para mostrarle a Centeno una tarjeta amarilla por reclamos.

En ese momento, según registra la trasmisión de Fox, Paté le dijo: “Sus ojos son muy feos”, en referencia a las miradas que supuestamente le hizo el central.