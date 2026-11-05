San Carlos sigue peleando como un grande, vence a Puntarenas y comienza a ‘liquidar’ rivales

El San Carlos de Wálter Centeno llegó al estadio Miguel Lito Pérez con una idea clara: le quedaban cuatro finales si quería clasificarse a las semifinales. Los norteños, que antes del partido ocupaban el quinto puesto, tenían una sola forma de meter presión a los equipos de arriba: ganar.

Los Toros del Norte cumplieron con su misión y derrotaron 1-0 a Puntarenas FC, en un partido que no fue sencillo, pero que los dirigidos por Paté Centeno supieron administrar.

El gol sancarleño llegó al minuto 28, cuando Raúl Vidal conectó un remate de cabeza que dejó sin reacción a Adonis Pineda. El delantero aprovechó que le ganó la espalda a Wálter Cortés y definió sin oposición frente al marco.

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