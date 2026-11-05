San Carlos sigue peleando como un grande, vence a Puntarenas y comienza a ‘liquidar’ rivales

El San Carlos de Wálter Centeno llegó al estadio Miguel Lito Pérez con una idea clara: le quedaban cuatro finales si quería clasificarse a las semifinales. Los norteños, que antes del partido ocupaban el quinto puesto, tenían una sola forma de meter presión a los equipos de arriba: ganar.
Los Toros del Norte cumplieron con su misión y derrotaron 1-0 a Puntarenas FC, en un partido que no fue sencillo, pero que los dirigidos por Paté Centeno supieron administrar.
El gol sancarleño llegó al minuto 28, cuando Raúl Vidal conectó un remate de cabeza que dejó sin reacción a Adonis Pineda. El delantero aprovechó que le ganó la espalda a Wálter Cortés y definió sin oposición frente al marco.
Después de la anotación, San Carlos apostó por la posesión del balón. El volante Kenneth Cerdas atraviesa un gran momento y se ha convertido en el encargado de administrar las ideas y el ritmo del equipo. El ’10′ sabe proteger el esférico y hacer jugar a sus compañeros.
Por su parte, Puntarenas entendía que el partido era una final. Aunque futbolísticamente no tuvo sus mejores momentos, buscó con insistencia el empate, pero al final no le alcanzó.
En el cierre del compromiso, los chuchequeros llevaron el juego al área rival y se fueron con todo en busca del empate. Sin embargo, apareció el guardameta José David Vega para ahogar dos gritos de gol: uno de Wilson Hernández y otro de Dariel Castrillo.
No fue la noche de Puntarenas. En el primer tiempo, incluso, Doryan Rodríguez desperdició un penal que pudo significar el empate 1-1.
“Se nos quedó corto el primer tiempo, no podemos regalar 45 minutos si estamos jugándonos la clasificación. Era vital ganar, la cosa se nos complicó”, aseguró el volante Ulises Segura en declaraciones a Fox.
El resultado deja a San Carlos con 25 puntos y metido de lleno en el grupo que pelea por un boleto a las semifinales. Puntarenas, por su parte, se queda con 19 unidades, cuando solo tiene nueve más en disputa.
“Fue un juego complicado, todos están peleando sus cosas. El calendario es difícil, debemos sacar los puntos, porque es la única forma de conseguir los objetivos”, sentenció Raúl Vidal, autor del gol sancarleño, en declaraciones a Fox.