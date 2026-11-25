¿Wálter Centeno volverá al Deportivo Saprissa? Anthony Porras entrevistó a Paté en su canal de Youtube (AnthonyPorrasCR), en el espacio En vivo con La Pitón y cuando le planteó esa consulta, el exfutbolista y ahora técnico sonreía, principalmente porque el comunicador le dijo que muchos morados lo quieren de nuevo en el club.

“Yo siempre dije que un día iba a volver a Saprissa, no sé cuándo voy a volver a Saprissa, yo sé que el mismo fútbol lo lleva a uno a esas instancias y en su momento llegaré, ahorita no veo la posibilidad. Dos años o lo que sea, pero está eso. Para nadie es un secreto que yo cargo un nombre que se llama Saprissa y eso no me lo voy a quitar así porque así”, respondió Wálter Centeno.

Añadió que hay que esperar, con el convencimiento de que en su momento puede llegar una segunda oportunidad y que cuando pase, él buscará hacer mejores cosas de lo que realizó en el pasado al frente de la S.

Paté hoy está enfocado en su proyecto con San Carlos y el sábado 28 de noviembre dirigirá un partido lleno de suspenso, en el que los norteños eliminarán a la Liga y avanzarán a semifinales si ganan el juego. Si Alajuelense empata o se deja la victoria en Ciudad Quesada, el boleto será para los rojinegros.

Saprissa, por su parte, jugará el sábado contra Inter San Carlos en la Cueva. Los morados en este momento son líderes, pero Cartaginés también tiene 34 puntos. Así que la diferencia de goles podría definirlo todo.

En ese apartado, los morados tienen cinco goles de ventaja con respecto a los brumosos. Pero también hay que tener en cuenta que el equipo de Amarini Villatoro posee una artillería pesada y que su juego del sábado será frente a Pérez Zeledón.

Y Sporting también llega a la última fecha con opciones de ser líder, pues tiene 33 puntos y actuará en casa ante Puntarenas FC.

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