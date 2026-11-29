Con San Carlos eliminado y con Liga Deportiva Alajuelense en semifinales tras el empate 1-1 en el Estadio Carlos Ugalde, Wálter Centeno se sentó frente a los medios de comunicación y dijo varias cosas que no quería guardarse.

La polémica estuvo presente en el juego, luego de que a través del VAR -y la posterior revisión del árbitro Adrián Chinchilla- se invalidó lo que los norteños consideran como gol válido pero que los réferis determinaron que hubo una falta contra Washington Ortega.

“Felicitar al equipo que ganó y nada más, ¿verdad? Creo que es mejor jugar sin VAR y volvamos otra vez al fútbol tico, que decidan los árbitros. No quiero ahondar mucho en el tema porque yo no vengo aquí a hablar de los árbitros, vengo a hablar de fútbol.

”Me gusta hablar mucho fútbol, siempre lo he dicho. Y si hoy hubo una injusticia con el fútbol, fue el marcador que se dio. Al que piense lo contrario, que me lo diga, pero hoy solo hubo un gran equipo que es el equipo de San Carlos”, afirmó Wálter Centeno.

Añadió sentirse orgulloso de sus jugadores, por el partido que hicieron y porque salieron a buscar al rival, al que “todo el mundo lo da por favorito con todas sus cosas”.

“Yo creo que hace cosas que no son de un equipo grande, pero en fin, es la parte de ellos que no me importa, pero sí me importa”, comentó.

Luego de eso, indicó que el VAR duró 10 segundos en anular el gol de San Carlos. Durante la rueda de prensa, a Paté le preguntaron que a qué se refiere cuando dice que la Liga hace cosas que no son de un equipo grande.

“Que agarra la bola y la pasa para arriba. Es el equipo que va a pelear una final centroamericana. O sea, hablamos a veces mucho de táctica, de que es estratega y todo, pero el fútbol, ¿dónde queda? Porque a nosotros nos tocó ir a jugar a Alajuela y nosotros no jugábamos al pelotazo, ¿me entiendes?”, afirmó.

Wálter Centeno afirmó que muchas veces ha dicho cuál es su idea y que “les he caído muy mal, me han tirado con todo, porque ustedes creen que el fútbol mío es hacer pases.

”Hay otras cosas más feas en el fútbol: pegarle para la gradería, que el portero al minuto 10 se tira al suelo. ¿Usted sabe? Hay niños que los están viendo. Es un espectáculo. ¿Pagamos para ver a un portero? No, no, no, eso no se hace, pero es válido. Lo hacen, es una parte del juego”, expresó.

Según él, eso lo hacen muchos equipos aquí en Costa Rica y luego cuando se juega afuera, a otro nivel, no alcanza perder tiempo.

“Es muy fácil cerrarse atrás, pegarle para allá, esperar que el rival se equivoque. Eso no es táctico, eso es miedo. Voy a hablar cosas importantes de Alajuela, del equipo que yo conocí toda la vida que ganó, tenía jugadores muy buenos y ellos saben quiénes son y siempre lo he dicho, pero Alajuela no sé, ha carecido últimamente de buen espectáculo. No sé qué habrá pasado con los resultados, ustedes mismos lo saben.

”Ojo que le voy a caer mal a los liguistas. Tengo que decirles la verdad, nunca les he dicho la mentira: Alajuela no juega bien. Ojo, y no quiero ser técnico de Alajuela”, concluyó.