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Vea los goles que le están dando el liderato a Cartaginés

Cartaginés está venciendo 3-0 a Escorpiones y está alcanzando el liderato

Cartaginés está derrotando a Escorpiones con doblete de Alonso Hernández y un gol de Manuel Morán. En la foto, Hernández celebrando uno de sus goles
Cartaginés está derrotando a Escorpiones con doblete de Alonso Hernández y un gol de Manuel Morán. En la foto, Hernández celebra uno de sus goles Facebook: Cartaginés
Alejandro Cerdas