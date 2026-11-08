Vea los goles que le están dando el liderato a Cartaginés

Cartaginés está venciendo 3-0 a Escorpiones en un duelo clave para las aspiraciones brumosas de conseguir el liderato. Las anotaciones de Manuel Morán y el doblete de Alonso Hernández le están dando el triunfo a los blanquiazules.

Al minuto 12, Manuel Morán abrió el marcador con un cabezazo tras un centro desde la banda izquierda.

⏰12' Cabezazo de Manuel Morán para anotar el primero en el juego y ya lo gana Cartaginés pic.twitter.com/elbeFYRhVB — FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026

Luego, al 19′ Alonso Hernández marcó el primer tanto de su cuenta personal -y el segundo del encuentro- luego de una jugada de pared con Mauricio Villalobos.

⏰ 19' Gol de Joaquín Alonso Hernández para sumar uno más en el torneo y aumentar la ventaja ante Escorpiones. pic.twitter.com/UKcJWxKKMm — FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026

Tres minutos después, al 22′, Hernández amplió su cuenta goleadora tras otra jugada de pared, esta vez con “Tepa” González.

⏰ 22' Doblete de Joaquín Alonso Hernández y los brumosos ya golea a Escorpiones temprano en el juego. pic.twitter.com/ILB9hDsoC7 — FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026

Al minuto 54 los brumosos siguen arriba 3-0.