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Puro Deporte

Así sale Cartaginés para buscar el liderato

Cartaginés recibirá a Inter San Carlos a las 11 a. m. en el Torneo de Apertura 2026

La lluvia fue protagonista en el partido en el Estadio Carlos Ugalde; aquí Gian Mauro Morera transporta el balón.
Cartaginés eligió su 11 inicial para buscar el liderato ante San Carlos. En la foto,Gian Mauro Morera con el balón durante un partido ante Inter San Carlos. Prensa Cartaginés
Alejandro Cerdas