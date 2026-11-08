Así sale Cartaginés para buscar el liderato

Cartaginés recibe a Inter San Carlos en un duelo en el que los brumosos pelearán por ser líderes del Torneo de Apertura 2026, al menos provisionalmente.

Los elegidos de Amarini Villatoro para el encuentro son: Kevin Briceño, Luis Olivas, Manuel Morán, Douglas López, José González, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Alonso Hernández y Mauricio Villalobos.

Mientras que en la banca de quedaron: Christopher Moya, Randal Cordero, Johan Cortés, José Quirós, Geancarlo Castro, Claudio Montero, Leonardo Alfaro, Sebastián Fallas, Yael López y Christopher Abarca.

El encuentro está programado a las 11 a. m. y será transmitido por FUTV.

Los brumosos tienen 28 puntos, detrás de Sporting (30) y Alajuelense (29). Si ganan los rebasarían, a la espera de lo que haga Saprissa (también 28) a las 4 p. m. ante Puntarenas.