Puro Deporte

Herediano vs. Inter San Carlos: ¿Este partido hoy es de trámite? Hora y canal para ver el juego

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026

Fanny Tayver Marín

actualizaciones

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Lo más leído por suscriptores