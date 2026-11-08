Herediano vs. Inter San Carlos: ¿Este partido hoy es de trámite? Hora y canal para ver el juego

El Club Sport Herediano ya está eliminado y así le hará frente a los tres partidos que le restan antes de salir de vacaciones tras un semestre para el olvido. Este domingo 8 de noviembre, el vigente campeón nacional recibirá a Inter San Carlos, a partir de las 6:30 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.

Numéricamente se le agotaron las posibilidades y la eliminación fue como un muro derribado que le cayó encima al equipo que en estos meses no se comportó como campeón.

Mientras que Inter San Carlos entró en un bache y perdió rueda en ese pelotón por la clasificación, en el que ahora también se descuelga San Carlos.

Sin embargo, el cuadro de Douglas Sequeira intentará hacerlo bien hoy para luego aprovechar el receso por la fecha FIFA e ir en busca de más puntos, pensando principalmente en la tabla acumulada.

Porque este equipo que ascendió a Primera División quiere ser de los que llegan para quedarse en la máxima categoría. Hasta con la inversión que hizo, se ilusionaba con clasificar a semifinales, pero eso ya se percibe como muy complejo.

Herediano e Inter San Carlos se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. (La Nación/Diseño)

Es más, si Cartaginés y Saprissa empatan o ganan sus partidos de este domingo, la zona de clasificación ya sería inalcanzable para los tafas.

¿Y es un partido de trámite para Herediano? Para efectos de este Torneo de Apertura 2026 sí, pero para la tabla acumulada no.

El Team se encuentra rezagado con 14 puntos y desde ya compromete sus posibilidades de estar presente en la Copa Centroamericana de 2027. Para ir a la competición, los florenses prácticamente quedan obligados a ser campeones nacionales el próximo semestre.

O tratar de sumar lo que puedan en estos tres partidos que le restan en este campeonato y en el próximo torneo hacer un récord de puntos que lleve a los florenses a los primeros puestos de la tabla acumulada.

¿Cómo puedo ver el partido Herediano vs. Inter San Carlos? Copiado!

El partido entre Herediano e Inter San Carlos será transmitido en exclusiva a través de Fox.

En radio, puede sintonizarlo en su emisora preferida, pues se escuchará por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Además, tenga en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Herediano se llevó un golpe duro al quedar eliminado del Torneo de Apertura 2026 de manera anticipada. (Jose Cordero/José Cordero)

Las entradas para el partido Herediano vs. Inter San Carlos Copiado!

Las entradas para el partido entre Herediano e Inter San Carlos puede adquirirlas en passline.com y para este juego, un niño puede ingresar gratis en la localidad de sol acompañado de un adulto.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Herediano e Inter San Carlos. (Prensa Herediano/Cortesía)

Los árbitros para el partido Herediano vs. Inter San Carlos Copiado!

William Matus al centro, asistido por Marvin Meza y Paúl Robles. Cuarto árbitro: Juan Gabriel Calderón. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Kevin Ruiz.