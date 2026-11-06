Herediano vs. Inter San Carlos: Solo hay una manera de ver este partido con el ‘Team’ ya eliminado

El Club Sport Herediano quedó eliminado a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2026. Y a partir de ahora, los tres partidos que le restan son de trámite para efectos del campeonato nacional.

Luego de un semestre decepcionante para el equipo de Jafet Soto, los rojiamarillos intentarán por lo menos recuperar terreno en la tabla acumulada, recordando que a como están las cosas, esta eliminación también tiene repercusión para la Copa Centroamericana del próximo año.

Herediano recibirá a Inter San Carlos el próximo domingo, a las 6:30 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. Y ese juego será transmitido por FUTV.

El Team registra 14 unidades; mientras que el cuadro de Douglas Sequeira perdió rueda en la lucha por la clasificación y tiene 19 unidades.