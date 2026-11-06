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Herediano vs. Inter San Carlos: Solo hay una manera de ver este partido con el ‘Team’ ya eliminado

Herediano e Inter San Carlos cerrarán la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026

Herediano e Inter San Carlos se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Herediano e Inter San Carlos se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. La Nación
Fanny Tayver Marín