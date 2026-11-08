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Vea los goles de Kenyel Michel y Ángel Zaldívar en el partido entre Alajuelense y Sporting (videos)

Liga Deportiva Alajuelense se dejó los tres puntos en el juego ante Sporting, antes del parón por la fecha FIFA

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Kenyel Michel abrió el marcador con un golazo en el juego entre Alajuelense y Sporting. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín