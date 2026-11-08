Vea los goles de Kenyel Michel y Ángel Zaldívar en el partido entre Alajuelense y Sporting (videos)

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting fue de ida y vuelta, pero acabó con la victoria de los rojinegros y con la lucha por el primer lugar al rojo vivo.
Hubo dos goles en el partido, convertidos por Kenyel Michel y Ángel Zaldívar. ¿Los vio? A continuación podrá hacerlo.
Recuerde que ahora viene el receso por la fecha FIFA, en el que la Selección de Costa Rica irá a Suramérica para enfrentarse en partidos amistosos contra Ecuador y Argentina.
⏰ 57’ Golazo de Kenyel Michel para romper el 0 a 0 en Alajuela. pic.twitter.com/ba7X6gIIbq— FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026
⏰ 88' Ángel Zaldívar canjea el penal por gol y aumenta la diferencia manuda. pic.twitter.com/si0PdVikTZ— FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026