Vea los goles de Kenyel Michel y Ángel Zaldívar en el partido entre Alajuelense y Sporting (videos)

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting fue de ida y vuelta, pero acabó con la victoria de los rojinegros y con la lucha por el primer lugar al rojo vivo.

Hubo dos goles en el partido, convertidos por Kenyel Michel y Ángel Zaldívar. ¿Los vio? A continuación podrá hacerlo.

Recuerde que ahora viene el receso por la fecha FIFA, en el que la Selección de Costa Rica irá a Suramérica para enfrentarse en partidos amistosos contra Ecuador y Argentina.

⏰ 57’ Golazo de Kenyel Michel para romper el 0 a 0 en Alajuela. pic.twitter.com/ba7X6gIIbq — FUTV (@FUTVCR) November 8, 2026