Alajuelense consiguió marcarle a Cartaginés en el cierre del primer tiempo del duelo que disputan ambos clubes en el estadio Alejandro Morera Soto. Pero faltaba mucha historia en este partido de lunes.

Los erizos anotaron luego de un gran centro de Juanpi Añor, quien colocó el balón en el segundo palo, donde Yeison Molina apareció para marcar de cabeza y poner el 1-0.

La anotación ubicó temporlmente a Liga Deportiva Alajuelense en la tercera posición de la clasificación, con 32 unidades, mientras que los brumosos caían al cuarto puesto, con 31 puntos.

Sin embargo en el inicio de la segunda parte, en el minuto 52, Manuel Morán marcó el 1 a 1 para los brumosos. El delantero aprovechó un servicio al área y definió ante Washington Ortega.

Luego, el que anotó fue el chileno Juan Gaete ocho minutos después; el futbolista montó un contragolpe por izquierda y definió al ángulo superior de mano izquierda.

De mantenerse este resultado, en una eventual semifinal, Alajuelense (que está cayendo al cuarto puesto) se enfrentaría a Saprissa y Cartaginés tendría que medirse con Sporting. Todo esto si se mantienen las posiciones actuales.

Al minuto 75, el duelo está 2 a 1 a favor de Cartaginés.

⏰ 69' Gran carrera de Juan Carlos Gaete para marcar el segundo, y Cartaginés remonta el partido en Alajuela. pic.twitter.com/mBbeHpit1v — FUTV (@FUTVCR) November 24, 2026

⏰ 61' Gol de Manuel Morán para Cartaginés que empata el juego en Alajuela. pic.twitter.com/wpj7lGDkeV — FUTV (@FUTVCR) November 24, 2026