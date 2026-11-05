Vea los cambios ordenados por Óscar ‘Macho’ Ramírez en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense juega esta noche de visita contra Escorpiones y esta vez su alineación tiene algunas variantes.

Óscar Ramírez planta a un equipo estelar un tanto distinto en este partido, pero con la firme intención de ganar, porque el Macho sabe que es lo que su equipo necesita.

Quienes no están en la nómina de la Liga son Rónald Matarrita, luego de que se lesionó en el partido contra Motagua, en el Estadio Alejandro Morera Soto; así como Giancarlo González, quien tuvo una molestia en el clásico del domingo.

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