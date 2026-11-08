Vea la tradicional lluvia de peluches que Saprissa organiza para recaudar regalos de Navidad

El Deportivo Saprissa organizó para este domingo 8 de noviembre, previo al juego contra Puntarenas FC, la tradicional lluvia de peluches, una iniciativa del cuadro morado para recolectar estos juguetes y luego donarlos a fundaciones que realizan campañas de recolección de regalos para Navidad.

Los morados invitaron a sus aficionados a llevar un peluche o comprarlo en el estadio para luego lanzarlo a la gramilla cuando los futbolistas ingresaran al terreno de juego.

“La donación más grande del año. Gracias a Toys (juguetería) y a los scouts por hacer llegar este regalo a toda Costa Rica”, publicó el conjunto tibaseño en sus redes sociales.

David Guzmán, volante del Saprissa, ayudó a recoger los peluches que lanzó la afición al terreno de juego. (JOHN DURAN/John Durán)

“Niños de cada rincón tendrán un regalo esta Navidad”, agregó el Monstruo.

Al minuto 42, Saprissa está empatando 0 a 0 con los porteños.