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Puro Deporte

Vea la tradicional lluvia de peluches que Saprissa organiza para recaudar regalos de Navidad

Saprissa organizó una de las actividades que une a su afición, para que muchos niños pasen una linda Navidad

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Los aficionados del Saprissa llegaron con sus peluches para lanzarlos al terreno de juego. JOHN DURAN
Esteban Valverde