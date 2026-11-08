Vea la increíble forma en que Josimar Méndez se ganó la expulsión ante Alajuelense

Josimar Méndez, futbolista de Sporting, salió expulsado en el encuentro de los albinegros ante Alajuelense por la fecha 16 del Torneo de Apertura 2026.

La expulsión se dio al minuto 66. Luego de cometer una falta sobre Luis Díaz, Méndez reaccionó pateando el balón hacia el cuerpo del extremo rojinegro, por lo que el árbitro le mostró la segunda amarilla y la cartulina roja.

Al 63′, menos de cuatro minutos antes, el jugador albinegro había visto la primera amarilla después de simular una falta.

Al minuto 82, el encuentro se mantiene 1-0 a favor de los manudos tras una anotación de Kenyel Michel.