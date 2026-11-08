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Puro Deporte

Vea la increíble forma en que Josimar Méndez se ganó la expulsión ante Alajuelense

Josimar Méndez, de Sporting, fue expulsado ante Alajuelense tras recibir dos amarillas en menos de cuatro minutos

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Josimar Méndez fue expulsado por el árbitro Keylor Herrera en el partido entre Sporting y Alajuelense. JOHN DURAN
Alejandro Cerdas