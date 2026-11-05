Vea la alineación de Cartaginés para enfrentar a Inter San Carlos

Cartaginés se juega el primer lugar del campeonato y buscará obtenerlo con victoria de visita contra Inter San Carlos.

Es el único camino que tienen los brumosos para apoderarse de la cima, que en este momento está en manos de Sporting.

Los albinegros cuentan con 30 puntos y Cartaginés posee 27; deben vencer para desplazar al equipo de Andrés Carevic. Si bien es cierto que con el triunfo logran las mismas 30 unidades, la diferencia de gol le da ventaja a los de la Vieja Metrópoli, por lo que ganando con la mínima asumen el liderato. Cartaginés cuenta con +10 y Sporting +9.

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