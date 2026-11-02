Inter San Carlos vs. Cartaginés: Solo hay una manera de ver este partido

Inter San Carlos recibe al Club Sport Cartaginés el jueves 5 de noviembre, a las 5 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada, en la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026.

Los brumosos llegan más que inspirados, como finalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero también porque en este momento se comportan como un firme aspirante para terminar la fase regular del Torneo de Apertura 2026 en el primer lugar.

Mientras que Inter San Carlos entró en una seguidilla de malos resultados que Douglas Sequeira sabe que tiene que parar, si es que su equipo realmente pretende clasificar.

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