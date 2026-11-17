Lionel Scaloni, técnico de Argentina, lo adelantó en la conferencia de prensa: el guardameta Emiliano el Dibu Martínez encabeza la formación de los albicelestes para enfrentar a Costa Rica.

El partido inicia a las 5 p.m. en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y Argentina saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Agustín Giay, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Facundo Medina, Román Vega y Julián Álvarez.

⚠️🇦🇷 EL XI TITULAR DE ARGENTINA PARA ENFRENTAR A COSTA RICA EN EL KEMPES. pic.twitter.com/qCZvM2MS0p — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 17, 2026

Los medios de Argentina reportan que todavía quedan entradas disponibles para el encuentro, por lo que el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba podría dar una imagen similar a la que se vio el viernes pasado en la Bombonera, con tribunas vacías, durante el juego en que Argentina cayó contra Uruguay.