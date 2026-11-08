Vea la alineación de Alajuelense contra Sporting y saque conclusiones

Liga Deportiva Alajuelense no conoce la derrota desde que se marchó Ismael Rescalvo y ese invicto que arrastran los rojinegros con el interinato de Bryan Ruiz y que continuó Óscar Ramírez es una carta de presentación para el partido de esta noche contra Sporting, que llega convertido en líder del Torneo de Apertura 2026.

¿Cómo jugará la Liga? Óscar Ramírez decidió plantear su once más regular, a sabiendas de que después de este encuentro, viene una pausa.

Sin embargo, en estos días, ocho hombres irán a Suramérica con la Selección de Costa Rica para los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina, pues Bryan Ruiz convocó a la Tricolor a los rojinegros Bayron Mora, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, John Paul Ruiz, Roan Wilson, Celso Borges, Yerlan Sosa y Kenyel Michel.

Para el partido de esta noche contra Sporting, la Liga presenta un once estelar conformado por Washington Ortega, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, John Paul Ruiz, Roan Wilson, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Además, en la suplencia rojinegra se encuentran Bayron Mora, Deylan Paz, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Luis Díaz, Aarón Salazar, Fernando Piñar, Deylan Aguilar, Rashir Parkins y Esteban Cruz.

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