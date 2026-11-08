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Vea la alineación de Alajuelense contra Sporting y saque conclusiones

Estos son los titulares y los suplentes de Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Sporting

Juan Pablo Añor, Roan Wilson, Rashir Parkins y Celso Borges están en convocatoria con Alajuelense para el partido contra Sporting.
Juan Pablo Añor, Roan Wilson, Rashir Parkins y Celso Borges están en convocatoria con Alajuelense para el partido contra Sporting. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín