AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Vea la alineación con la que Cartaginés busca hacer historia frente a Olimpia en Honduras

Esto decidió Amarini Villatoro para el partido entre Olimpia y Cartaginés, en el pulso donde se conocerá al primer finalista de esta Copa Centroamericana

Amarini Villatoro dijo que habló del arbitraje porque primero lo hizo Eduardo Espinel y que él no se queda callado.
Amarini Villatoro definió su once estelar para el partido entre Olimpia y Cartaginés, en el desenlace de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. Prensa Cartaginés
Fanny Tayver Marín

Cartaginés no tiene habilitados a Claudio Montero, José Luis Quirós y José de Jesús Tepa González para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia de Honduras.

Los brumosos llegan a este juego con una ventaja de 1-0 en la serie y están dispuestos a hacer historia a partir de las 9 p. m. en el Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Amarini Villatoro decidió que los brumosos saldrán al campo con un once estelar conformado por Kevin Briceño, Luis Olivas, Manuel Morán, Douglas López, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.