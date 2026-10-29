Vea la alineación con la que Cartaginés busca hacer historia frente a Olimpia en Honduras

Cartaginés no tiene habilitados a Claudio Montero, José Luis Quirós y José de Jesús Tepa González para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia de Honduras.

Los brumosos llegan a este juego con una ventaja de 1-0 en la serie y están dispuestos a hacer historia a partir de las 9 p. m. en el Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Amarini Villatoro decidió que los brumosos saldrán al campo con un once estelar conformado por Kevin Briceño, Luis Olivas, Manuel Morán, Douglas López, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

