Vea el llamativo video de Saprissa para llenar la Cueva en el cierre del campeonato

Saprissa tomó un nuevo aire con la victoria del jueves de visita contra Herediano. Los morados tenían los pronósticos en contra, porque en ocho juegos contra los florenses en el Carlos Alvarado acumulaban siete derrotas y un empate.

Pero el jueves la historia fue distinta: pese a las bajas sensibles, el cuadro tibaseño ganó 2-0 y, con 28 puntos, se metió de lleno en la pelea.

Ahora, el cuadro que dirige Hernán Medford quiere darle continuidad a ese triunfo sumando tres puntos más en su estadio.

El domingo NO juega Saprissa…



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A falta de tres juegos para que concluya la primera fase del torneo y arranquen las semifinales, Saprissa quiere su Cueva a reventar para tomar el impulso que lo lleve de regreso a la cima del certamen.

Los tibaseños juegan el domingo, a las 4 p. m., en su estadio contra Puntarenas. Luego visitan a Pérez Zeledón y cierran en casa contra Inter San Carlos.

Saprissa busca un llenazo en esos dos choques en casa ante Puntarenas e Inter San Carlos. Por eso, publicó en sus redes sociales un video en el que Abraham Madriz y Fidel Escobar les recuerdan a los seguidores del club que ellos son lo más importante para conseguir los objetivos.

“¿Quién va a jugar los tres partidos que faltan?”, pregunta Abraham Madriz, y Fidel Escobar responde que los va a jugar el equipo que sabe lo que tiene que hacer.

Madriz añade: “Los va a jugar la afición, que tiene una herida por cerrar”.