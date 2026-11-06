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Puro Deporte

Vea el llamativo video de Saprissa para llenar la Cueva en el cierre del campeonato

Faltan tres fechas para finalizar y a los morados les quedan dos juegos en casa y una visita

Saprissa vs. Alajuelense
En Saprissa quieren que la afición los acompañe en los dos últimos juegos en la Cueva, contra Puntarenas e Inter San Carlos. Aqu+i los jugadores morados en el clásico frente a Alajuelense. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro