Vea el impactante accidente en que al presidente del ciclismo lo golpea un carro: ‘El casco me salvó’ (video)

Óscar Ávila sabe que volvió a nacer este martes 27 de octubre. El presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) cuenta que cada vez que ve el video del accidente que sufrió hace unas horas, se siente muy impactado. Y no es para menos, porque esas imágenes impresionan.

El jerarca de los pedales ticos contó a La Nación que lo principal en este momento es que está “golpeadillo pero bien” y narró todo lo ocurrido.

“Lastimosamente, cuando salí a entrenar y venía por San Antonio de Escazú, un señor dice que no me vio y se cruzó de lado a lado a meterse a un supermercado. Pegué de frente, salí volando, pegué en el parabrisas y gracias a Dios solo golpeado, raspado, una raya más para el tigre, a seguir para adelante y no pasa nada”, apuntó Óscar Ávila.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

