Vea el gol de Juanpi Añor en el partido entre Alajuelense y Motagua

Liga Deportiva Alajuelense no la pasaba bien en el partido de vuelta contra Motagua, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero en su primera llegada de peligro real en el marco contrario, anotó.

Fue una jugada de Ronaldo Cisneros, ese mexicano solidario que no solo es el goleador del equipo, sino que también sabe aportar de otras maneras como lo hizo esta vez. Remató, sí, pero el gol fue del venezolano Juanpi Añor, con un remate de zurda.

Fue el 1-0 en un partido bravo, en el que lo único cierto en este momento es que ya no habrá tiempos extra en la Catedral.

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